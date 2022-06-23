Почему лукашистам не хватит смелости
Мы поговорили об этом с аналитиками Института исследования войны (ISW) – это те же люди, которые регулярно анализируют тонны информации о ходе войны и составляют подробные карты боевых действий в Украине – уверен, что вы их видели.
Интересное Военная машина Кремля рассыпается на винтики: часть осталась в Украине
Во-первых, говорят в Институте исследования войны, армия Беларуси не является боеспособной силой. У нее недостаточно средств, низкая боевая готовность и нет реального боевого опыта, в отличие от ВСУ. Так что преимущество здесь однозначно на стороне Украины.
Во-вторых, Лукашенко армия нужна для того, чтобы оставаться у власти и удерживать свой режим. Поэтому в случае разгрома белорусских подразделений в Украине его собственная стабильность оказалась бы под угрозой.
Интересно Чем война в Украине войдет в историю планеты
Забег на длинную дистанцию истощил российскую орду
Относительно нового наступления России с белорусской территории – по мнению исследователей, это тоже маловероятно. Развёрнутых в Беларуси сил РФ для этого недостаточно, а дополнительных перемещений техники они не видят.
Плюс, Россия понесла значительные потери, и сейчас ее армия, по оценкам Института, не способна на серьезное наземное наступление одновременно еще и с северного направления.
О важном – выступит ли белорусская армия против Украины по приказу Лукашенко: смотрите видео