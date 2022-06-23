Почему лукашистам не хватит смелости

Мы поговорили об этом с аналитиками Института исследования войны (ISW) – это те же люди, которые регулярно анализируют тонны информации о ходе войны и составляют подробные карты боевых действий в Украине – уверен, что вы их видели.

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Какова их оценка возможного наступления со стороны Беларуси в ближайшее время? Если коротко – это очень маловероятно. По меньшей мере, по двум причинам.

Во-первых, говорят в Институте исследования войны, армия Беларуси не является боеспособной силой. У нее недостаточно средств, низкая боевая готовность и нет реального боевого опыта, в отличие от ВСУ. Так что преимущество здесь однозначно на стороне Украины.

Во-вторых, Лукашенко армия нужна для того, чтобы оставаться у власти и удерживать свой режим. Поэтому в случае разгрома белорусских подразделений в Украине его собственная стабильность оказалась бы под угрозой.

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Относительно нового наступления России с белорусской территории – по мнению исследователей, это тоже маловероятно. Развёрнутых в Беларуси сил РФ для этого недостаточно, а дополнительных перемещений техники они не видят.

Плюс, Россия понесла значительные потери, и сейчас ее армия, по оценкам Института, не способна на серьезное наземное наступление одновременно еще и с северного направления.

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