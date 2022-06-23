"Вставай, страна огромная" не сработало
Так, в пункте постоянной дислокации 69 отдельной казацкой бригады прикрытие (воинская часть 61424, Бабстово) уже более недели длится комплектование батальона.
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Согласно замыслу новоприбывших военнослужащих должны были сразу после набора отправить на подготовку в Ростовскую область, после чего усилить за их счет имеющиеся на территории Украины силы.
Однако пока батальон удалось укомплектовать личным составом всего на 1%, поэтому все дальнейшие планы под большим вопросом, а людей, причастных к набору, ждет "мотивационный разговор" с командованием.
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"Вторая армия мира" трещит по швам
Подтверждается информация, что бывшие военнослужащие Вооруженных сил РФ сражаются на стороне Сил обороны Украины.
Бывшие сослуживцы этой группы людей разделились на два лагеря: одни считают их предателями и желают им смерти, а другие считают, что они поступили правильно и раз вышло у одних, то и другие могут последовать их примеру.
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