Не все так однозначно
Российская сторона поспешила обвинить в этой атаке Украину, но не смогла объяснить, как получилось, что украинский беспилотный летательный аппарат оказался в воздушном пространстве России, пройдя противовоздушную оборону.
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То есть, заявляя о том, что по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу нанес удар украинский беспилотный летательный аппарат, российские официальные лица расписываются в том, что российская противовоздушная оборона неэффективна. Конечно, почти за четыре месяца в Украине мы неоднократно могли видеть подтверждение того, что российская противовоздушная оборона работает, мягко говоря, не соответствуя своим характеристикам. Но...
Но, с другой стороны, в этом инциденте вполне могла быть заинтересована сама Россия. В частности, таким образом россияне могут скрывать хищение нефтепродуктов с предприятий нефтяной промышленности и на подобные инциденты списывать масштабные недостачи горюче-смазочных материалов для российских оккупационных подразделений, ставших следствием коррупции.
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Приманка для Беларуси
Кроме того, российские СМИ, обвиняющие в нанесении этого удара Украину, лишний раз демонизируют страну и катализируют нависшую не только над Россией угрозу, но и, например, над Беларусью. Ведь аналогичный сценарий в режиме casus belli Россия может реализовать на территории Беларуси, например против Мозырского нефтеперерабатывающего завода, чтобы заставить несговорчивый Минск присоединиться к войне против Украины.
Да, Беларусь предоставила российским войскам свою территорию для вторжения в Украину, нанесение ракетных и авиационных ударов по Украине, но армию так и не предоставила. А этого ресурса России сейчас катастрофически не хватает на фоне дефицита боеспособных подразделений. А потому вероятны любые методы со стороны отчаявшейся Москвы.
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