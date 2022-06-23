Ад, принесенный "освободителями"

То есть восемь лет, пока "Украина ровняла Донбасс с землей" никто никуда не уезжал? А теперь, когда пришли "освободители", началась странная жизнь, от которой нужно уехать куда глаза глядят.

Достойно внимания Россия сама могла "бомбануть" НПЗ под Ростовом: на это есть две причины

Сколько мирных жителей погибло в 2020 году от взаимных обстрелов? 5? А в 21-м? 7? Геббельс умер бы от зависти, слушая эту кремлевскую пропагандонскую шваль.

Попытка нацепить на колониальную захватническую войну личину войны освободительной почти нереальна. Но они попробовали…

Интересное Россияне хотели повоевать с Америкой – без проблем

Историю не обманешь

Когда-нибудь человечество даст оценку этой войне, назовет все своими именами, внесет в исторические анналы каждую минуту, каждую жертву, каждый подбитый танк... Эта война будет самой документированной войной в истории планеты.

И пропагандонов тоже несут в списки, задокументируют сказанное ими и оценят их вклад в противостояние. И, я надеюсь, эта оценка будет справедливой. Без срока давности и возможности просмотреть приговор.

Важно – какова ситуация на востоке Украины: смотрите видео