Пекло, принесене "визволителями"

Тобто вісім років, поки "Україна рівняла Донбас із землею" ніхто нікуди не їхав? А тепер, коли прийшли "визволителі", почалося дивне життя, від якого треба виїхати світ за очі.

Варте уваги Росія сама могла "бомбанути" НПЗ під Ростовом: на це є дві причини

Скільки там мирних жителів загинуло у 2020 році від взаємних обстрілів? 5? А в 21-му? 7? Геббельс помер би від заздрощів, слухаючи цю кремлівську пропагандонську шваль…

Спроба начепити на колоніальну загарбницьку війну личину війни визвольної майже нереальна. Але вони спробували…

Цікаве Росіяни хотіли повоювати з Америкою – без проблем

Історію не обманеш

Колись людство дасть оцінку цій війні, назве все своїми іменами, внесе в історичні аннали кожну хвилину, кожну жертву, кожен підбитий танк... Ця війна буде найдокументованішою війною в історії планети.

І пропагандонів теж несуть у списки, задокументують сказане ними й оцінять їхній внесок у протистояння. І, я сподіваюся, ця оцінка буде справедливою. Без терміну давності та можливості переглянути вирок.

Важливе – якою є ситуація на сході України: дивіться відео