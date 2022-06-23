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Раніше про них мало хто знав і їх тихенько собі використовували в американській армії. Але у квітні Госдеп анонсував постачання цих дронів в Україну, всі почали гуглити та дивитись, що воно таке. Всі дізнались про назву компанії-виробника AeroVironment.

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Акції пішли вгору, на наших очах народжується черговий американський концерн.

Частина військової допомоги Україні повернеться до США в якості замовлень іншими країнами американського озброєння, яка відпрацюють на російській армії в Україні.

Росіяни хотіли повоювати з Америкою – без проблем.

Речник компанії так само підтвердив, що 600-а версія дрона, який працює на відстані до 40 кілометрів, може працювати по броньованих цілях, вже на шляху до України.

Плани на майбутнє

За декілька років на таких виставках КБ "Луч" буде продавати в країни третього і другого світу Стугну, а на задньому плані будуть крутитись численні відеодокази вдалої роботи українських технологій.