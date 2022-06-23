Чому лукашистам забракне сміливості

Ми поговорили про це з аналітиками Інституту дослідження війни (ISW) – це ті самі люди, які регулярно аналізують тонни інформації про хід війни і складають детальні мапи бойових дій в Україні – впевнений, що ви їх бачили.

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Яка їхня оцінка можливого наступу з боку Білорусі найближчим часом? Якщо коротко – це дуже малоймовірно. Щонайменше із двох причин.

По-перше, кажуть в Інституті дослідження війни, армія Білорусі не є боєздатною силою. В неї недостатньо засобів, низька бойова готовність і нема реального бойового досвіду, на відміну від ЗСУ. Тож перевага тут однозначно на боці України.

По-друге, Лукашенкові армія потрібна для того, аби залишатись при владі й утримувати свій режим. Тож в разі розгрому білоруських підрозділів в Україні, його власна стабільність опинилася б під загрозою.

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Щодо нового наступу Росії з білоруської території – на думку дослідників, це теж зараз малоймовірно. Розгорнутих у Білорусі сил РФ для цього недостатньо, а додаткових переміщень техніки вони не бачать.

Плюс, Росія зазнала значних втрат, і зараз її армія, за оцінками Інституту, не здатна на серйозний наземний наступ одночасно ще й з північного напрямку.

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