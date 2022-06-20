Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он снял видео вместе с другим советником Ермака Михаилом Подоляком.
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В Беларуси есть странные люди со странным воображением, – Подоляк
Я могу вам сообщить, что никакого нападения со стороны Беларуси в ближайшее время не будет,
– заверил Арестович.
При этом Подоляк добавил, что в Беларуси есть определенные странные люди, которые имеют личное представление, откуда и куда надо нападать. В Офисе Президента подчеркнули: пока бояться не надо, когда будет какая-то угроза – пообещали сообщить.
В Минобороны говорят, что рассматривают все варианты
Тем временем в украинском Министерстве обороны говорят, что наши Вооруженные Силы готовятся к различным вариантам – будь то нападение из Беларуси или Приднестровья. Заместитель министра Анна Маляр подтвердила, что Россия уже использует белорусскую территорию для агрессии против Украины. Также оккупанты в Беларуси размещают вооружение, проводят обучение и лечат раненых.
В Ровненской ОВА говорят, что наступление белорусов – обречено
Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль заверил, что в области постоянно готовятся к возможному вторжению – в частности, проводят боевое дежурство и улучшают фортификационные сооружения. Если белорусы отважатся пересечь границу, то их ждут большие проблемы. Ведь на стороне украинцев даже местность – непроходимые леса с болотами и многочисленные реки.
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Угроза нападения из Беларуси: последние новости
- До 8 июля в Беларуси проводят военные учения по мобилизации, на которые вызвали военнообязанных. Также белорусы стянули технику и вооружение к границам.
- Президент Владимир Зеленский приказал из-за угрозы вторжения провести проверку в 4 приграничных с Беларусью областях.
- Военный эксперт Олег Жданов говорит, что есть аргументы в пользу того, что Александр Лукашенко готовится к войне.
- Однако для этого белорусам будет необходимо осуществить какую-то провокацию, ведь никаких причин для начала боевых действий у Минска нет.
Смотрите объяснение Арестовича о вероятности нападения из Беларуси