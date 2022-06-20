О том, как выглядит карта боев в Украине на 20 июня, читайте в материалы 24 канала.

210 видов запрещенного оружия по Украине и ликвидация врага на Юге: основное за 117 день войны

Ситуация у границ

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины , на Северском направлении российская армия сосредоточила до 3 батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии западного военного округа, а также подразделения воздушно-десантных войск. Их задача – прикрывать участки границы Украины и России в Брянской и Курской областях. Заметим, что в Брянской области развернули также зенитные ракетные комплексы С-300В4.

Ситуация у границы с Беларусью значительных изменений не претерпела. Там и дальше наблюдают определенную активность, больше напоминающую "игру мышцами".



Как выглядит карта боевых действий в Украине на утро 20 июня / Скриншот Liveuamap

Боевые действия на Востоке Украины

На Харьковском направлении российские кафиры делают все, чтобы помешать украинским воинам пройти к границе с государством-агрессором. В течение суток войско врага активно обстреливало из артиллерии окрестности Харькова, Казачью Лопань, Малые Проходы, Дементьевку, Петровку, Верхний Салтов и Рубежное.

На Славянском направлении захватчики изготавливали из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.



Что происходит возле Харькова / Скриншот Liveuamap

Основные усилия на Донбассе оккупационное войско сосредоточено на Северодонецком и Бахмутском направлении. Помогает там противнику его авиация.

В Северодонецке до сих пор продолжаются активные бои. Вооруженные Силы пытаются выгнать противника из города. В то же время враг использовал самолеты Су-25 вблизи Белой Горы и Мирной Долины и нанес ими авиационных ударов.

На Бахмутском направлении россияне били из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня возле населенных пунктов Орехово, Золотое-3, Николаевка, Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Покровское, Клиновое, Зайцево и Нью-Йорк. Кроме того, кафиры выпускали по селам и городам свои ракеты.

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На Лиманском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики стараются не дать ВСУ перегруппироваться.



Ситуация на Донбассе / Скриншот Liveuamap

Что происходит на Юге Украины

Российские кафиры прилагают все усилия, чтобы удержаться на своих позициях на Южнобужском направлении. Они хотят не разрешить украинским военным продвигаться там. Пока активных боевых действий армия захватчиков не проводила. При этом враг открывал огонь из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Красный Яр, Мураховка, Калиновка, Зеленый Гай, Квитневое, Поляна, Красная Долина, Широкое, Благодатное, Заря и Лупарево.

В Черном и Азовском морях находятся суда противника. 5 носителей крылатых ракет морского базирования привели в состояние готовности наносить ракетные удары по объектам на территории Украины.



Карта боевых действий Юга Украины / Скриншот Liveuamap

К теме смотрите видео о том, как воины ССО мощно защищают Северодонецк: