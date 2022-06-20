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В тему ВСУ отбивают атаки на Донбассе, ракетный обстрел Очакова: основное за 116 день войны

02:15 На Юге наши силы обороны контролируют ситуацию на линии столкновения. В частности, на Днепропетровщине наш пилот сумел уйти от вражеской крылатой ракеты класса "воздух – воздух".

01:44 Украинские воины за 19 июня уничтожили вражеские ротную тактическую группу, опорный пункт и кучу техники. Речь идет о героях воздушных сил.

Также наши бойцы приземлили очередного российского беспилотника. Украинские авиационные подразделения работают по многим направлениям.

00:01 The New YorkTimes исследовали более тысячи фото, сделанных в Украине. Они установили более 2 тысяч боеприпасов, которые россияне выпустили с начала полномасштабной войны.

Большинство боеприпасов оказались неуправляемыми. Более 210 видов оружия, которые использовали кафиры – запрещены международными договорами.