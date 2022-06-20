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До теми ЗСУ відбивають атаки на Донбасі, ракетний обстріл Очакова: основне за 116 день війни

02:15 На Півдні наші сили оборони контролюють ситуацію на лінії зіткнення. Зокрема, на Дніпропетровщині наш пілот зумів ухилитись від ворожої крилатої ракети класу "повітря – повітря".

01:44 Українські воїни за 19 червня знищили ворожі ротну тактичну групу, опорний пункт та купу техніки. Мовиться про героїв повітряних сил.

Також наші бійці приземлили черговий російський безпілотник. Українські авіаційні підрозділи працюють на багатьох напрямках.

00:01 The New YorkTimes дослідили понад тисячу фото, зроблених в Україні. Вони встановили понад 2 тисячі боєприпасів, які росіяни випустили від початку повномасштабної війни.

Більшість боєприпасів виявилися некерованими. Понад 210 видів зброї, які використовували окупанти – заборонені міжнародними договорами.