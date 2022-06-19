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До теми Ракетні удари по Дніпропетровщині, Зеленський в Одесі: основне за 115 день війни

05:52 Володимир Зеленський звернувся до українців після візиту на Південь. У ньому президент України підкреслив, що пишається нашим народом. ВІдео записав під час поїздки у потязі.

05:38 Президент Володимир Зеленський відвідував Одещину та Миколаївщину. Наголосив, що Південь ми нікому не віддамо.

Зеленський розповів, що також вручив нагороди кращим бійцям. Зокрема, орден "Золота зірка" Герою України – командиру 59 окремої мотопіхотної бригади полковнику Вадиму Сухаревському.

02:57 Російські окупанти в Чорному морі почали переформатовувати флот. Також вороги мають в акваторії понад 20 ракет типу "Калібр".

Намагаючись мінімізувати втрати на морі, ворог переформатовує корабельне угруповання з акцентом на підводний флот. У готовності до ракетного удару перебувають 28 ракет "Калібр" на: 2 надводних ракетних кораблях, а також – на 3 підводних човнах.

02:29 Російські окупанти за 18 червня двічі атакували Миколаїв. Вдруге вони випустили 5 ракет "Калібр" з боку тимчасово окупованої Херсонщини.

Також вони намагалися атакувати гелікоптером позиції українських захисників. Проте зазнали вогню у відповідь, тож ворожий Мі-24, ухиляючись від ударів, відступив.