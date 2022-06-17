Головні події 115 дня війни 24 канал зібрав в одному матеріалі. Більше – читайте далі.

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05:02 Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін розповів деталі атаки по Кременчуку. За його словами, окупаційне військо запустило по місту від 6 до 8 ракет. Вони влучили по нафтопереробному заводі та інших об'єктах інфраструктури. Більше інформації чиновник пообіцяв повідомити згодом.

04:36 У більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Звуки вибухів почули мешканці Кременчука Полтавської області.

03:55 Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що у Білорусі не має стільки російських військ, скільки було 24 лютого. Адже коли ЗСУ вигнали російських загарбників з Київщини, то їх передислокували на Схід України.

02:28 Українські військові на Півдні країни виконали близько 120 вогневих завдань за добу. Вони успішно завдали авіаударів по ворожих позиціях. Втрати окупантів склали:

57 бійців особового складу;

1 важка вогнеметна система ТОС-1 "Буратіно";

1 гаубиця "Мста-Б";

1 самохідна гармата "Гіацинт";

3 багатоцільові броньовані тягачі;

9 одиниць автомобільної та броньованої техніки;

склад боєприпасів.

02:09 У російському Бєлгороді місцеві мешканці вкотре почули "хлопки". Вони стверджують, що по їхньому місту "знову б'ють". Однак найімовірніше росіяни чули звуки від запуску ракет по Харкову.

01:47 Протягом кількох найближчих днів російські окупанти можуть почати повноцінний наступ на Слов'янськ та Краматорськ. Лінія фронту вишикувалася по річці Сіверський Донець.

00:05 Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що українські захисники активно рухаються на Херсонському та Ізюмському напрямках. До окупованого Херсона їм залишилося 15 – 18 кілометрів. Невдовзі наші бійці зможуть перейти у повноцінний контрнаступ.

00:00 Голова Херсонської облради Олександр Самойленко закликав мешканців області евакуюватися. Адже так вони допоможуть Збройним Силам України в ефективному звільнені захоплених територій. Чиновник наголосив, що військовим потрібен плацдарм для деокупації сіл та міст Херсонщини.