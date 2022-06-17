Головні події 114 дня протистояння 24 канал зібрав в одному матеріалі. Про найважливіші події – у політиці та на фронті – читайте нижче.

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04:31 Речник Держдепу США Нед Прайс розповів, що керівництво вже вивчає інформацію про полонених росіянами американців. Наразі відомо, що бранцями окупантів стали троє громадян країни.

03:23 Еммануель Макрон розповів, що готовий поїхати до Володимира Путіна, щоб зустрітись особисто. Втім, президент Франції підкреслив, що очікує якихось "жестів" з боку диктатора.

02:16 Мер міста Харкова Ігор Терехов спростував інформацію про те, що він буцімто покинув місто. Він підкреслив, що в мережі поширюють фейки про "втечу до Мадриду", яка не має нічого спільного з реальністю.

02:06 Командувач ОК "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук розповів, яка зараз ситуація на фронті на Півдні. Він зауважив, що у ворога значно більше озброєння, але це не заважає нашим військовим відтискати окупантів.

01:46 В ОК "Південь" показали черговий приклад стійкості українців. Вони виклали в мережу світлини, на яких можна побачити понищений будинок на Миколаївщині. Ворог буквально зрівняв його з землею, але на диво вціліли банки з консерваціями.

00:57 Тим часом у Херсоні продовжують нагадувати окупантам, яка доля на них очікує. У місті з'явились листівки з написом "Росіянин, ми перетворимо тебе на фарш".

00:10 В Одесі почали вручати повістки військовозобов'язаним безпосередньо на пляжі. В ОК "Південь" поспішили заспокоїти тих, хто готовий розводити зраду. Мовиться про уточнення облікових даних військовозобов'язаного населення. Тож це ніякий не масовий набір людей до українського війська.