Кожен день наближає Україну до перемоги. Про найважливіші події 113 дня війни читайте у матеріалі 24 каналу.

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04:31 Росія продовжує виводити в акваторію Чорного моря носії ракет "Калібр". Журналісти повідомляють, що поблизу Куриної пристані в Севастопольській бухті пришвартовані вісім кораблів, зокрема:

сім кораблів – чорноморського флоту Росії;

і "Славутич" – український середній розвідувальний корабель, корабель управління, який Росія захопила ще в лютому – березні 2014 року під час окупації Криму.

Зауважимо, що бортовий номер судна – U510 – окупанти зафарбували кілька років тому.

03:25 15 червня міністри оборони з кількох десятків країн світу зібрались у рамках зустрічі "Рамштайн-3". Міністр оборони Олексій Резніков поділився її результатами. Зокрема він розповів, яку зброю нададуть Україні:

США значно збільшать допомогу. До неї ввійдуть 155-міліметрові гармати, ракетні системи HIMARS, протикорабельні системи "Гарпун" тощо;

Словаччина – надасть гелікоптери;

Канада, Польща та Нідерланди – нададуть артилерію;

Німеччина – реактивні системи залпового вогню.

02:34 Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, яка зараз ситуація на Луганщині. Він зауважив, що зараз там триває боротьба. Причому російські загарбники намагаються напасти відразу на 9 напрямках:

З півдня на північ на напрямках: Попасна – Комишуваха і далі на Лисичанськ, Попасна – Миколаївка, Попасна – Берестове.

З півночі на південь на напрямках: Богородичне – Слов'янськ, Ізюм – Слов'янськ; нижче Попасна – Світлодарськ.

Зі сходу на захід у напрямку Сєвєродонецьк – Лисичанськ.

Також атакують у напрямках Сєвєродонецьк – Метьолкіне, Тошківка – Комишуваха.

01:53 Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів про чергову атаку області. Він зазначив, що ввечері російські гелікоптери обстріляли Глухівщину. Моторошна звістка була й удень, коли на міні підірвалось авто з людьми.

01:13 Уночі у Сумах лунала повітряна тривога. Під час неї містяни чули вибухи. Тож очільник міської ради Олександр Лисенко закликав перебувати в укриттях. Ми нагадуємо, що ризик ракетних ударів усе ще дуже високий. Тож не ігноруйте сирени!