Каждый день приближает Украину к победе. О важнейших событиях 113 дня войны читайте в материале 24 канала.

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04:31 Россия продолжает выводить в акваторию Черного моря носители ракет "Калибр". Журналисты сообщают, что вблизи куриной пристани в Севастопольской бухте пришвартованы восемь кораблей, в том числе:

семь кораблей черноморского флота России;

и "Славутич" – украинский средний разведывательный корабль, корабль управления, который Россия захватила еще в феврале – марте 2014 года во время оккупации Крыма.

Отметим, что бортовой номер судна – U510 – оккупанты закрасили несколько лет назад.

03:25 15 июня министры обороны из нескольких десятков стран мира собрались в рамках встречи "Рамштайн-3". Министр обороны Алексей Резников поделился ее результатами. В частности он рассказал, какое оружие предоставят Украине:

США значительно увеличат помощь. В нее войдут 155-миллиметровые пушки, ракетные системы HIMARS, противокорабельные системы "Гарпун" и др;

Словакия – предоставит вертолеты;

Канада, Польша и Нидерланды – предоставят артиллерию;

Германия – реактивные системы залпового огня.

02:34 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, какая сейчас ситуация на Луганщине. Он отметил, что сейчас там идет борьба. Причем российские захватчики пытаются напасть сразу на 9 направлениях:

С юга на север на направлениях: Попасная – Камышеваха и далее на Лисичанск, Попасная – Николаевка, Попасная – Берестовое.

С севера на юг на направлениях: Богородичное – Славянск, Изюм – Славянск; ниже Попасная – Светлодарск.

С востока на запад в направлении Северодонецк – Лисичанск.

Также атакуют в направлениях Северодонецк – Метелкино, Тошковка – Камышеваха.

01:53 Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал об очередной атаке области. Он отметил, что вечером российские вертолеты обстреляли Глуховщину. Жуткая весть была и днем, когда на мине подорвалось авто с людьми.

01:13 Ночью в Сумах звучала воздушная тревога. Во время нее горожане слышали взрывы. Поэтому глава городского совета Александр Лысенко призвал находиться в укрытиях. Мы напоминаем, что риск ракетных ударов все еще очень высок. Так что не игнорируйте сирены!