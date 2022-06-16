Момент попал на видео. В то же время переходили в укрытие лидеры – неизвестно.

Внимание Макрон, Шольц и Драги приехали в Ирпень, чтобы увидеть последствия "русского мира"

В момент, когда делегации Макрона, Шольца и Драги прибывают в Киев с историческим визитом, срабатывает сирена воздушного налета,
– пишет Мария Авдеева, опубликовавшая видео с места событий.

Сигнал воздушной тревоги объявили по всей территории Украины, кроме временно оккупированной Херсонской области почти сразу после того, как стало известно о прибытии в Киев европейских лидеров.

О взрывах, к счастью, не сообщалось нигде. Сигналы об отбое раздались около 11:16.

Хронология визита лидеров

Интересно – Ермак рассказал детали визита Макрона, Шольца и Драги: смотрите видео