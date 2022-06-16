Момент потрапив на відео. Водночас чи переходили в укриття лідери – невідомо наразі.

Увага Макрон, Шольц та Драгі приїхали до Ірпеня, щоб побачити наслідки "русского міра"

У момент, коли делегації Макрона, Шольца та Драгі прибувають до Києва з історичним візитом, спрацьовує сирена повітряного нальоту,

– пише Марія Авдєєва, яка й опублікувала відео з місця подій.

Сигнал повітряної тривоги оголосили по всій території України, окрім тимчасово окупованої Херсонської області, майже відразу після того, як стало відомо про прибуття в Київ європейських лідерів.

Про вибухи, на щастя, не повідомляли ніде. Сигнали про відбій пролунали близько 11:16.

Хронологія візиту лідерів

Зранку 16 червня з'явилися перші фото подорожі лідерів Франції, Німеччини та Італії до Києва спеціальним потягом Укрзалізниці.

На вокзалі Макрона зустріла віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Цікаво, що до трьох європейських лідерів приєднався також й президент Румунії Клаус Йоганніс.

До обіду дипломати прибули в Ірпінь. Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі в оточенні кількох команд охоронців, військових та журналістів пройшли вулицями міста, де 75% будівель було пошкоджено в результаті вторгнення російських військ.

Мета візиту європейських лідерів! Передусім Макрон, Шольц та Драгі хочуть у такий спосіб висловити підтримку напередодні оприлюднення висновку Єврокомісії щодо статусу України як кандидатки у члени Європейського Союзу. Саме цей візит нібито допоможе Україні зібрати достатньо підтримки для надання статусу кандидата вже зараз. Водночас радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів, припустив, що окрім надання Україні статусу кандидата в ЄС, лідери планують обговорити з президентом Зеленським відновлення переговорів із Росією.

Цікаво – Єрмак розповів деталі візиту Макрона, Шольца та Драгі: дивіться відео