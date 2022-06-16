Момент потрапив на відео. Водночас чи переходили в укриття лідери – невідомо наразі.
Увага Макрон, Шольц та Драгі приїхали до Ірпеня, щоб побачити наслідки "русского міра"
У момент, коли делегації Макрона, Шольца та Драгі прибувають до Києва з історичним візитом, спрацьовує сирена повітряного нальоту,
– пише Марія Авдєєва, яка й опублікувала відео з місця подій.
Сигнал повітряної тривоги оголосили по всій території України, окрім тимчасово окупованої Херсонської області, майже відразу після того, як стало відомо про прибуття в Київ європейських лідерів.
Про вибухи, на щастя, не повідомляли ніде. Сигнали про відбій пролунали близько 11:16.
Хронологія візиту лідерів
- Зранку 16 червня з'явилися перші фото подорожі лідерів Франції, Німеччини та Італії до Києва спеціальним потягом Укрзалізниці.
- На вокзалі Макрона зустріла віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.
- Цікаво, що до трьох європейських лідерів приєднався також й президент Румунії Клаус Йоганніс.
- До обіду дипломати прибули в Ірпінь. Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі в оточенні кількох команд охоронців, військових та журналістів пройшли вулицями міста, де 75% будівель було пошкоджено в результаті вторгнення російських військ.
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