Момент потрапив на відео. Водночас чи переходили в укриття лідери – невідомо наразі.

Увага Макрон, Шольц та Драгі приїхали до Ірпеня, щоб побачити наслідки "русского міра"

У момент, коли делегації Макрона, Шольца та Драгі прибувають до Києва з історичним візитом, спрацьовує сирена повітряного нальоту,
– пише Марія Авдєєва, яка й опублікувала відео з місця подій.

Сигнал повітряної тривоги оголосили по всій території України, окрім тимчасово окупованої Херсонської області, майже відразу після того, як стало відомо про прибуття в Київ європейських лідерів.

Про вибухи, на щастя, не повідомляли ніде. Сигнали про відбій пролунали близько 11:16.

Хронологія візиту лідерів

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