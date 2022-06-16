Зранку стало відомо, що в Україну прибули Еммануель Макрон,Олаф Шольц та Маріо Драгі. Тепер же до них приєднається й президент Румунії Клаус Йоганніс.
До теми Після прибуття Макрона й Шольца на більшості України – повітряна тривога
Російська агресія має зупинитися
Очільник сусідньої країни також вже прибув до Києва. Він приїхав поїздом Укрзалізниці, як і його колеги з інших держав. У столиці на пероні його зутріла та привітала віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.
Прибуття Клауса Йоганніса в Київ: дивіться відео
Сьогодні в Києві з моїми європейськими колегами, щоб показати нашу рішучу підтримку та повну солідарність з президентом Володимиром Зеленським і українським народом. Цю незаконну російську агресію треба припинити!
– наголосив Йоганніс.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Клаусу запропонував приєднатися до тріо президент Франції Еммануель Макрон.
Аргументували це тим, що під час підготовки до поїздки стало зрозуміло, що це непогана ідея – взяти з собою східного європейця як знак європейської єдності.
Йоганніс їхав сам з Бухареста до Києва. Адже в потязі з Макроном, Драгі та Шольцем йому вже не вистачило місця. Це зумовлено тим, що лідерів супроводжували численні делегації та охорона.
Що відомо про візит лідерів
- Італійське видання Rai News зранку 16 червня повідомило, що Шольц, Макрон і Драгі вже прибули в Україну. Відповідне фото трьох лідерів з'явилось із вагону Укрзалізниці. Повідомлення про їхній візит були напередодні, але ніхто їх офіційно та точно не підтверджував. Можливо, це було з метою безпеки. Макрон напередодні відвідував країни Східної Європи. Також побував у Молдові, щоб показати підтримку.
- Згодом з'явились кадри європейських політиків вже у Києві на вокзалі. Відомо, що вони мають зустрітися із президентом Володимиром Зеленським. Французький лідер наголошував, що такий візит є символічним для українського народу. Очільники європейських держав також планують відвідати населені пункти Київської області, які раніше побували під російською окупацією, щоб на власні очі побачили злочини путінської армії.
- Водночас в Україні думаю, які "подарунки" могли привезти нам ці політики. Ппипускали, що президент Франції Еммануель Макрон, який приїхав у Київ, теоретично може виділити Україні багато важкого озброєння. Пи цьому, це жодним чином не зашкодить обороноздатності його країни. Наприклад, Франція знімає з озброєння застарілі на цю мить для неї танки та бронетранспортери, але Україні вони були б у нагоді.
Макрон, Шольц і Драгі в потязі Укрзалізниці: дивіться відео