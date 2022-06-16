Зранку стало відомо, що в Україну прибули Еммануель Макрон,Олаф Шольц та Маріо Драгі. Тепер же до них приєднається й президент Румунії Клаус Йоганніс.

До теми Після прибуття Макрона й Шольца на більшості України – повітряна тривога

Російська агресія має зупинитися

Очільник сусідньої країни також вже прибув до Києва. Він приїхав поїздом Укрзалізниці, як і його колеги з інших держав. У столиці на пероні його зутріла та привітала віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Прибуття Клауса Йоганніса в Київ: дивіться відео

Сьогодні в Києві з моїми європейськими колегами, щоб показати нашу рішучу підтримку та повну солідарність з президентом Володимиром Зеленським і українським народом. Цю незаконну російську агресію треба припинити!

– наголосив Йоганніс.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Клаусу запропонував приєднатися до тріо президент Франції Еммануель Макрон.

Аргументували це тим, що під час підготовки до поїздки стало зрозуміло, що це непогана ідея – взяти з собою східного європейця як знак європейської єдності.

Йоганніс їхав сам з Бухареста до Києва. Адже в потязі з Макроном, Драгі та Шольцем йому вже не вистачило місця. Це зумовлено тим, що лідерів супроводжували численні делегації та охорона.

Що відомо про візит лідерів

Італійське видання Rai News зранку 16 червня повідомило, що Шольц, Макрон і Драгі вже прибули в Україну. Відповідне фото трьох лідерів з'явилось із вагону Укрзалізниці. Повідомлення про їхній візит були напередодні, але ніхто їх офіційно та точно не підтверджував. Можливо, це було з метою безпеки. Макрон напередодні відвідував країни Східної Європи. Також побував у Молдові, щоб показати підтримку.

Згодом з'явились кадри європейських політиків вже у Києві на вокзалі. Відомо, що вони мають зустрітися із президентом Володимиром Зеленським. Французький лідер наголошував, що такий візит є символічним для українського народу. Очільники європейських держав також планують відвідати населені пункти Київської області, які раніше побували під російською окупацією, щоб на власні очі побачили злочини путінської армії.

Водночас в Україні думаю, які "подарунки" могли привезти нам ці політики. Ппипускали, що президент Франції Еммануель Макрон, який приїхав у Київ, теоретично може виділити Україні багато важкого озброєння. Пи цьому, це жодним чином не зашкодить обороноздатності його країни. Наприклад, Франція знімає з озброєння застарілі на цю мить для неї танки та бронетранспортери, але Україні вони були б у нагоді.

Макрон, Шольц і Драгі в потязі Укрзалізниці: дивіться відео