Главные события 114 дня противостояния канал 24 собрал в одном материале. О наиболее важных событиях – в политике и на фронте – читайте ниже.

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04:31 Спикер Госдепа США Нед Прайс рассказал, что руководство уже изучает информацию о плененных россиянами американцах. Пока известно, что пленниками оккупантов стали трое граждан страны.

03:23 Эммануэль Макрон рассказал, что готов уехать к Владимиру Путину, чтобы встретиться лично. Впрочем, президент Франции подчеркнул, что ожидает каких-либо "жестов" со стороны диктатора.

02:16 Мэр города Харькова Игорь Терехов опроверг информацию о том, что он якобы покинул город. Он подчеркнул, что в сети распространяют фейки о "бегстве в Мадрид", не имеющем ничего общего с реальностью.

02:06 Командующий ОК "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук рассказал, какая ситуация сейчас на фронте на Юге. Он заметил, что у врага гораздо больше вооружения, но это не мешает нашим военным теснить оккупантов.

01:46 В ОК "Юг" показали очередной пример стойкости украинцев. Они выложили в сеть фотографии, на которых можно увидеть уничтоженный дом в Николаевской области. Враг буквально сравнял его с землей, но удивительно уцелели банки с консервациями.

00:57 Тем временем в Херсоне продолжают напоминать оккупантам, какая судьба их ожидает. В городе появились открытки с надписью "Русский, мы превратим тебя в фарш".

00:10 В Одессе начали вручать повестки военнообязанным непосредственно на пляже. В ОК "Юг" поспешили успокоить тех, кто готов разводить предательство. Речь идет об уточнении учетных данных военнообязанного населения. Так что это никакой не массовый набор людей в украинское войско.