Главные события 117 дня противостояния 24 канал собрал дальше.

К теме Ракетные удары по Днепропетровщине, Зеленский в Одессе: основное за 115 день войны

05:52 Владимир Зеленский обратился к украинцам после визита на Юг. В нем президент Украины подчеркнул, что гордится нашим народом. Видео записал во время поездки в поезде.

05:38 Президент Владимир Зеленский посещал Одесскую и Николаевскую области. Он подчеркнул, что Юг мы никому не отдадим.

Зеленский рассказал, что также вручил награды лучшим бойцам. В частности, орден "Золотая звезда" Герою Украины – командиру 59 отдельной мотопехотной бригады полковнику Вадиму Сухаревскому.

02:57 Российские оккупанты в Черном море начали переформатировать флот. Также у врага в акватории есть более 20 ракет типа "Калибр".

Пытаясь минимизировать потери на море, враг переформатирует корабельную группировку с акцентом на подводный флот. В готовности к ракетному удару находятся 28 ракет "Калибр" на: 2 надводных ракетных кораблях, а также – на 3 подлодках.

02:29 Российские оккупанты за 18 июня дважды атаковали Николаев. Второй раз они выпустили 5 ракет "Калибр" со стороны временно оккупированной Херсонщины.

Также они пытались атаковать вертолетом позиции украинских защитников. Однако получили ответный огонь, поэтому вражеский Ми-24, уклоняясь от ударов, отступил.