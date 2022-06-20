Про те, як виглядає карта боїв в Україні станом на 20 червня, читайте у матеріали 24 каналу.

До теми 210 видів забороненої зброї по Україні та ліквідація ворога на Півдні: основне за 117 день війни

Ситуація біля кордонів

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, на Сіверському напрямку російська армія зосередила до 3 батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії західного військового округу, а також підрозділи повітряно-десантних військ. Наразі їхнє завдання – прикривати ділянки кордону України та Росії у Брянській й Курській областях. Зауважимо, що Брянській області розгорнули також зенітні ракетні комплекси С-300В4.

Ситуація біля кордону з Білоруссю значних змін не зазнала. Там і далі спостерігають певну активність, яка більше нагадує "гру м'язами".



Як виглядає карта бойових дій в Україні станом на ранок 20 червня / Скриншот Liveuamap

Бойові дії на Сході України

На Харківському напрямку російські окупанти роблять все, щоб завадити українським воїнам пройти до кордону з державою-агресоркою. Упродовж доби військо ворога активно обстрілювало з артилерії околиці Харкова, Козачу Лопань, Малі Проходи, Дементіївку, Петрівку, Верхній Салтів та Рубіжне.

На Слов'янському напрямку загарбники гатили зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.



Що відбувається біля Харкова / Скриншот Liveuamap

Основні зусилля на Донбасі окупаційне військо зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямку. Допомагає там ворогу його авіація.

Наразі у Сєвєродонецьку досі тривають активні бої. Збройні Сили України намагаються вигнати противника з міста. Водночас ворог використав літаки Су-25 поблизу Білої Гори та Мирної Долини й завдав ними авіаційних ударів.

На Бахмутському напрямку росіяни гатили зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню біля населених пунктів Оріхове, Золоте-3, Миколаївка, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Клинове, Зайцеве і Нью-Йорк. Крім того, окупанти випускали по селах та містах свої ракети.

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На Лиманському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники намагаються не дати ЗСУ перегрупуватися.



Ситуація на Донбасі / Скриншот Liveuamap

Що відбувається на Півдні України

Російські окупанти докладають всіх зусиль, щоб втриматися на своїх позиціях на Південнобузькому напрямку. Вони хочуть не дозволити українським військовим просуватися там. Наразі активних бойових дій армія загарбників не проводила. При цьому ворог відкривав вогонь зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Червоний Яр, Мурахівка, Калинівка, Зелений Гай, Квітневе, Поляна, Червона Долина, Широке, Благодатне, Зоря та Лупареве.

У Чорному та Азовському морях перебувають судна противника. 5 носіїв крилатих ракет морського базування привели до стану готовності завдавати ракетні удари по об'єктах на території України.



Карта бойових дій Півдня України / Скриншот Liveuamap

До теми дивіться відео про те, як воїни ССО потужно боронять Сєвєродонецьк: