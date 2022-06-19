Про це президент Володимир Зеленський сказав 19 червня у своєму зверненні. Він зазначив, що загарбники атакують з артилерії.

До теми Боронять землю голіруч, забезпечили посівну, збирають трофеї: Зеленський привітав фермерів

"Але Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївка, Красногорівка та інші найгарячіші точки тримаються. Люди такі у нас – тримають. Тримається наша армія. І я вдячний усім, чия сила сьогодні – це наша перемога завтра", – сказав Зеленський.

Про що ще казав президент

За словами Зеленського, найближчим часом слід чекати від Росії посилення наступальних дій. Загарбники робитимуть це показово.

Саме цього тижня. І не тільки проти України, а й проти інших країн Європи. Ми готуємося. Ми готові. Попереджаємо партнерів,

– заявив Зеленський.

Він додав, що окупанти накопичують сили на Харківському напрямку та в Запорізькій області. Росіяни продовжили атакувати паливну індустрію в усій Україні. Вони хочуть знову погіршити ситуацію з пальним. Зеленський запевнив, що окупанти відповідатимуть за це.

До речі Починається історичний тиждень, – Зеленський звернувся до українців

Ситуація в Сєвєродонецьку

Збройні Сили України 19 червня відбили черговий наступ окупантів від Сєвєродонецька. Окупанти проводять повітряну розвідку й корегують вогонь.

Росіяни через втрати особового складу зменшують активність наступів на всіх напрямках, крім Сєвєродонецька. За 18 червня вони досягли там незначних успіхів і зайшли на околиці міста. Колишній нардеп, а зараз військовий, що обороняє Україну, Володимир Парасюк наголосив, що бої точаться за кожен метр.

В Інституті вивчення війни прогнозують, що загарбники впродовж наступних тижнів можуть окупувати Сєвєродонецьк, якщо збільшать кількість людей та зброї. Зазначили, що спроби захопити Слов'янськ та просуватися на схід від Бахмута були невдалими для росіян.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог активно атакує позиції українських захисників та населені пункти з мирними людьми. Зокрема, обстрілюють Лисичанськ, Борівське, Білу Гору й Устинівку.

Зверніть увагу – нове звернення Володимира Зеленського: дивіться відео