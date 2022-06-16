Про актуальну ситуацію на цьому напрямку фронту 24 каналу розповів колишній нардеп, а зараз військовий, що обороняє Україну, Володимир Парасюк. За його словами, боротьба у Сєвєродонецьку точиться буквально за метри території.

До теми Якби цього не було, Сєвєродонецьк звільнили б дуже швидко, – Парасюк назвав умову

Українські захисники борються за кожний будинок

Бої йдуть за метри деяких вулиць, за якусь окрему будівлю. Все це відбувається під шкальним обстрілом ворожої артилерії, контактні бої – 20 – 25 метрів з ворогом,

– розповів Парасюк.

Він називає ситуацію у Сєвєродонецьку вкрай складною. До того ж, нещодавно українські військові втратили можливість заходити у місто через міст з Лисичанська, що дуже ускладнило логістичні аспекти.

Разом з тим, військовий запевняє, що наші захисники тримаються та дають впевнену відсіч ворогу. Те, що зараз відбувається у Сєвєродонецьку та зусилля, якими українська армія відбиває атак, а на деяких напрямках навіть просувається, Парасюк справедливо називає справжнім подвигом.

Оборонець України пояснив, що настільки важкою ситуацію робить ворожа артилерія, яка часом безупинно працює цілу добу. Якби не вона – Сєвєродонецьк можна було б досить швидко звільнити.

"Вони засипають квадратами. Виїжджає якийсь автомобіль – вони вже визначили по квадратах, підіймається їхній безпілотник, дивиться пересування нашої техніки. У цей квадрат відправляють не 1 – 2 снаряди, а по 2 – 3 повних заряди "Градів". Там все горить і палає", – розповів Парасюк.

Саме в таких умовах ЗСУ стоять, обороняються, проводять евакуацію та намагаються контрнаступати та воювати за метри землі. Неодноразово траплялося таке, що по 2 дні точилися бої за одну 9-поверхівку, бо вона мала певне стратегічне значення.

Володимир Парасюк розповів про ситуацію у Сєвєродонецьку: дивіться відео

Гайдай про бої у Сєвєродонецьку

Про бої у Сєвєродонецьку розповів і голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він підтвердив, що там продовжуються вкрай важкі бої. Для росіян важливо захопити місто, адже у 2014 році після окупації Луганська Сєвєродонецьк став обласним центром Луганщини.

За словами Гайдая, окупанти вже давно відзвітували про те, що повністю контролюють місто. Однак, це неправда. Лінія фронту, а відповідно й розмежування підконтрольних територій дуже часто зміщується на 10 – 20 відсотків.

Перш за все, це пов'язано з тим, що Сєвєродонецьк – невелике місто, що утворює квадрат розміром 4 на 4 кілометри. Відповідно, захопивши або відступивши всього над однією вулицею, можна здобути або втратити 10 відсотків контролю. Враховуючи, що запеклі бої йдуть за кожний будинок, ці показники постійно рухаються "вправо-вліво".

Гайдай розповів і про жахливі методи росіян ведення бої за місто. За словами очільника ОВА, у вуличних боях вони просуватися не можуть. Єдине, що їм дуже допомагає – це велика кількість далекобійної артилерії, з якої вони розстрілюють будинки та розбивають їх вщент.

Зверніть увагу Велика історична боротьба на наших очах: що зараз відбувається у Сєвєродонецьку

"Якщо наші захисники ведуть бій, перебуваючи в якомусь будинку, і перед ним є ще кілька будинків, то росіяни підганяють 1 – 2 танки та починають по-одному розстрілювати будівлі, що стоять перед тією, де перебувають наші бійці. І поки вони не простріляють їх і не створять собі вікно, щоб потім прострілювати будинок, де заховалися наші воїни, вони не їдуть. Таким чином вони повністю знищують з обличчя землі кілька домів, і для них це нормально", – розповів Сергій Гайдай.

Він, як і інші експерти та військові, наголосив, що українським захисникам не вистачає далекобійної артилерії. Щойно у них буде достатньо такого озброєння, щоб відсунути ворожу артилерію на відстань, з якої не можна буде обстрілювати місто, нашим військовим буде набагато легше і за кілька днів вони повністю візьмуть місто під контроль.