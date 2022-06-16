Об актуальной ситуации на этом направлении фронта 24 канала рассказал бывший нардеп, а сейчас обороняющий Украину военный Владимир Парасюк. По его словам, борьба в Северодонецке идет буквально в метрах территории.

Если бы этого не было, Северодонецк уволили бы очень быстро, - Парасюк назвал условие

Украинские защитники борются за каждый дом

Бои идут в метрах некоторых улиц, за какое-то отдельное здание. Все это происходит под школьным обстрелом вражеской артиллерии, контактные бои – 20 – 25 метров с врагом,

– рассказал Парасюк.

Он называет ситуацию в Северодонецке крайне сложной. К тому же недавно украинские военные потеряли возможность заходить в город из-за городов из Лисичанска, что очень усложнило логистические аспекты.

Вместе с тем, военный уверяет, что наши защитники держатся и дают уверенный отпор врагу. То, что сейчас происходит в Северодонецке и усилия, которыми украинская армия отражает атаки, а в некоторых направлениях даже продвигается, Парасюк справедливо называет настоящим подвигом.

Защитник Украины объяснил, что столь тяжелую ситуацию делает враждебная артиллерия, которая порой непрерывно работает целые сутки. Если бы не она – Северодонецк можно было бы довольно быстро уволить.

"Они засыпают квадратами. Уезжает какой-то автомобиль - они уже определили по квадратам, поднимается их беспилотник, смотрит передвижение нашей техники. В этот квадрат отправляют не 1 - 2 снаряда, а по 2 - 3 полных заряда "Градов". Там все горит и пылает" ", – рассказал Парасюк.

Именно в таких условиях ВСУ стоят, обороняются, проводят эвакуацию и пытаются контрнаступать и воевать за метры земли. Неоднократно случалось такое, что по 2 дня шли бои за одну 9-этажку, потому что она имела определенное стратегическое значение.

Владимир Парасюк рассказал о ситуации в Северодонецке: смотрите видео

Гайдай о боях в Северодонецке

О боях в Северодонецке рассказал и глава Луганской ОВА Сергей Гайдай . Он подтвердил, что там продолжаются очень тяжелые бои. Для россиян важно захватить город, ведь в 2014 году после оккупации Луганска Северодонецк стал областным центром Луганской области.

По словам Гайдая, кафиры уже давно отчитались о том, что полностью контролируют город. Однако это неправда. Линия фронта, а соответственно разграничение подконтрольных территорий очень часто смещается на 10 – 20 процентов.

Прежде всего это связано с тем, что Северодонецк – небольшой город, образующий квадрат размером 4 на 4 километра. Соответственно, захватив или отступив всего над одной улицей, можно получить или потерять 10 процентов контроля. Учитывая, что ожесточенные бои уходят за каждый дом, эти показатели постоянно двигаются "вправо-влево".

Гайдай рассказал и об ужасающих методах россиян ведения боя за город. По словам главы ОВА, в уличных боях они продвигаться не могут. Единственное, что им очень помогает – это множество дальнобойной артиллерии, из которой они расстреливают дома и разбивают их вдребезги.

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"Если наши защитники ведут бой, находясь в каком-то доме, и перед ним есть еще несколько домов, то россияне подгоняют 1 – 2 танка и начинают по-другому расстреливать стоящие перед теми, где находятся наши бойцы. И пока они не простреливают их и не создадут себе окно, чтобы потом простреливать дом, где спрятались наши воины, они не едут. Таким образом, они полностью уничтожают с лица земли несколько домов, и для них это нормально", - рассказал Сергей Гайдай.

Он, как и другие эксперты и военные, отметил, что украинским защитникам не хватает дальнобойной артиллерии. Как только у них будет достаточно такого вооружения, чтобы отодвинуть вражескую артиллерию на расстояние, с которого нельзя будет обстреливать город, нашим военным будет гораздо легче и через несколько дней они полностью возьмут город под контроль.