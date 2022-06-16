Про це 24 каналу розповів колишній народний депутат Верховної Ради та військовослужбовець ЗСУ володимир Парасюк. Він також зазначив, що для ефективного контрнаступу нам дуже потрібно подавляти ворожі вогневі рубежі.

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Якби у ЗСУ була достатня кількість артилерії у напрямку Сєвєродонецька, то тоді просування в цьому напрямку було б набагато швидшим,

– додав Парасюк.

Нам дуже потрібно подавляти їх вогневі рубежі, для того, аби піхота та наші спеціальні підрозділи могли проходити, говорить військовий.

"В контактних боях – окупанти взагалі ніякі, якби не ворожа артилерія, ми б звільнили Сєвєродонецьк значно швидше", – резюмує Володимир Парасюк.

Бої за Сєвєродонецьк не припиняються

У ранковому зведенні Генштабу від 16 червня повідомили, що росіяни продовжують відкривати вогонь на Сєвєродонецькому напрямку. Вони б'ють з усього можливого озброєння по районах Білогорівки, Лисичанська, а також самого Сєвєродонецька.

Причому в останньому ворог намагається встановити повний контроль. Тож там досі точаться бої, а наші військові намагаються відбити ворожий штурм.

Вороже військо скорочується з кожним днем. Мовиться як про знищену техніку, так і про "двохсотих" і "трьохсотих" бійців країни-агресорки.

Скільки російських "ваньок" знищили українські захисники

Від початку повномасштабного вторгнення нашим військовим вдалось знищити приблизно 32 750 російських загарбників. Зауважимо, що ця цифра приблизна, адже підрахувати точні втрати ворога неможливо у зонах проведення активних бойових дій.

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Бої за Сєвєродонецьк: останнє та важливе

Генерал Залужний повідомив про те, скільки сил Росія виділила на захоплення Сєвєродонецька. За даними генерала, ворог спрямував туди одразу 7 батальйонно-тактичних груп. Там тривають дуже жорсткі артилерійські обстріли, в яких ворог має десятикратну вогневу перевагу.

Проте окупантам не вдається захопити місто, оскільки українські воїни продовжують героїчну боротьбу. В розмові з главою об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки генералом Марком Міллі головнокомандувач ЗСУ сказав, що всі плани Кремля вдалося зірвати.