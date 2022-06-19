Проте й наголосив на тому, що без нашого агросектору й усьому світові було б значно важче справитися з кризою. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на вечірнє звернення президента.

Хочу подякувати сьогодні й нашим фермерам. Тим, хто обороняв свої громади навіть голіруч, коли зупиняв російських військових. Хто попри війну забезпечив посівну кампанію. Тим, кого навіть прозвали «тракторними військами», коли вони забирали російську трофейну техніку з поля бою. І зараз, коли Росія заблокувала наш експорт через чорноморські порти, увесь світ побачив, хто такі насправді українські фермери й чого варта праця нашого агросектору,

– сказав Володимир Зеленський.

Звернення президента за 19 червня: дивіться відео