Для того чтобы вторгнуться, нужно будет совершить какую-то провокацию. Особенно это касается белорусской армии. Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.
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По его словам, Александр Лукашенко и без того нет никаких оснований для того, чтобы вмешиваться на территорию Украины. Кроме того, он даже сам об этом говорит.
Он сказал, если Украина ударит по Мозырьскому НПЗ, то есть нефтеперерабатывающему заводу, тогда белорусская армия пойдет в наступление и будет его защищать. Только почему-то на нашей территории, а не на территории Беларуси,
– вспомнил Олег Жданов.
"Поэтому я думаю, что без провокаций здесь не обойдется", – добавил военный эксперт Олег Жданов.
Жданов о возможном наступлении войск Беларуси на территорию Украины: смотрите видео
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