Сейчас в стране нехватка среднего офицерского звена – капитанов и майоров. Об этом 24 каналу рассказал Сергей Бульба, белорусский оппозиционер.
Внимание Будет последним приказом Лукашенко, – Латушко ответил, пойдет ли Беларусь в наступление
По его словам, люди сами пишут рапорты, ссылаясь на выслугу лет, даже не дождавшись официальной пенсии.
Уже даже по министерству (обороны Беларуси – 24 канал) дали приказ составить список всех офицеров, уволившихся по политическим мотивам,
– отметил Бульба.
Никто не знает, для чего это делается.
Кроме того, участились случаи, когда к курсантам приходят люди из белорусских военкоматов и предлагают от имени россиян подписать контракт и отправиться на войну против Украины со стороны России. Это особенно касается тех белорусов, которые проходили российские военные учения.
Белорусы массово покидают страну
Многие люди сейчас выезжают из страны и открывают гуманитарную визу. Это целая эпопея, многие хотят ее получить, поэтому люди стоят в больших очередях, добавил Бульба.
Сколько белорусов Лукашенко готов отправить на войну: смотрите видео
Может произойти наступление из Беларуси
- Возле границы с Украиной сохраняется активность белорусов. В частности, они провели командно-штабные учения, которые длились с 14 по 16 июня.
- Белорусские подразделения продолжают выполнять задачи по прикрытию границы на Волынском и Полесском направлениях. В то же время туда подвозят боеприпасы и технику.
- Наблюдатели сообщили, что белорусские войска в июне начали проводить гораздо больше учебно-тренировочных мероприятий. Кроме того, вблизи белорусско-украинской границы открылись пункты приема мобилизованных.
- Украинские пограничники рассказали, что Беларусь разместила возле границы 7 своих батальонов и привлекла подразделения МВД. Однако там пока нет ударной группировки, которая могла бы совершить нападение.
- Однако если Беларусь решит напасть на Украину, для самопровозглашенного президента это закончится плохо. Об этом 24 каналу сказал Павел Латушко – белорусский оппозиционер, экс-министр культуры Беларуси.
- Вместе с тем Марк Фейгин считает, что если Лукашенко уберут, то приказ о вторжении отдаст кто-то другой.
Внимание – Лукашенко вообще могут убрать и приказ отдаст другой: смотрите видео с Фейгиным о шансах наступления Беларуси