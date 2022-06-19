Сейчас в стране нехватка среднего офицерского звена – капитанов и майоров. Об этом 24 каналу рассказал Сергей Бульба, белорусский оппозиционер.

Внимание Будет последним приказом Лукашенко, – Латушко ответил, пойдет ли Беларусь в наступление

По его словам, люди сами пишут рапорты, ссылаясь на выслугу лет, даже не дождавшись официальной пенсии.

Уже даже по министерству (обороны Беларуси – 24 канал) дали приказ составить список всех офицеров, уволившихся по политическим мотивам,
– отметил Бульба.

Никто не знает, для чего это делается.

Кроме того, участились случаи, когда к курсантам приходят люди из белорусских военкоматов и предлагают от имени россиян подписать контракт и отправиться на войну против Украины со стороны России. Это особенно касается тех белорусов, которые проходили российские военные учения.

Белорусы массово покидают страну

Многие люди сейчас выезжают из страны и открывают гуманитарную визу. Это целая эпопея, многие хотят ее получить, поэтому люди стоят в больших очередях, добавил Бульба.

Сколько белорусов Лукашенко готов отправить на войну: смотрите видео

Может произойти наступление из Беларуси

  • Возле границы с Украиной сохраняется активность белорусов. В частности, они провели командно-штабные учения, которые длились с 14 по 16 июня.
  • Белорусские подразделения продолжают выполнять задачи по прикрытию границы на Волынском и Полесском направлениях. В то же время туда подвозят боеприпасы и технику.
  • Наблюдатели сообщили, что белорусские войска в июне начали проводить гораздо больше учебно-тренировочных мероприятий. Кроме того, вблизи белорусско-украинской границы открылись пункты приема мобилизованных.
  • Украинские пограничники рассказали, что Беларусь разместила возле границы 7 своих батальонов и привлекла подразделения МВД. Однако там пока нет ударной группировки, которая могла бы совершить нападение.
  • Однако если Беларусь решит напасть на Украину, для самопровозглашенного президента это закончится плохо. Об этом 24 каналу сказал Павел Латушко – белорусский оппозиционер, экс-министр культуры Беларуси.
  • Вместе с тем Марк Фейгин считает, что если Лукашенко уберут, то приказ о вторжении отдаст кто-то другой.

Внимание – Лукашенко вообще могут убрать и приказ отдаст другой: смотрите видео с Фейгиным о шансах наступления Беларуси