Тож зараз у країні брак середньої офіцерської ланки – капітанів та майорів. Про це 24 каналу розповів Сергій Бульба, білоруський опозиціонер.

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За його словами, люди самі пишуть рапорти, посилаючись на вислугу років, навіть не дочекавшись офіційної пенсії.

Вже навіть по міністерству (оборони Білорусі – 24 канал) дали наказ скласти список усіх офіцерів, які звільнилися з політичних мотивів,

– зазначив Бульба.

Ніхто не знає, навіщо це робиться.

Крім цього, почастішали випадки, коли до курсантів приходять люди з білоруських військкоматів й пропонують від імені росіян підписати контракт й відправитись на війну проти України з боку Росії. Це особливо стосується тих білорусів, які проходили російські військові навчання.

Білоруси масово покидають країну

Багато людей також зараз виїжджають з країни та відкривають гуманітарну візу. Це ціла епопея, багато хто хоче її отримати, тому люди стоять у великих чергах, додав Бульба.

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Чи може статися наступ з Білорусі

Біля кордону з Україною зберігається активність білорусів. Зокрема, вони провели командно-штабне навчання, яке тривало з 14 по 16 червня.

Білоруські підрозділи продовжують виконувати завдання з прикриття кордону на Волинському та Поліському напрямках. Водночас туди підвозять боєприпаси та техніку.

Спостерігачі повідомили, що білоруські війська у червні почали проводити значно більше навчально-тренувальних заходів. Окрім цього, поблизу білорусько-українського кордону відкрились пункти прийому мобілізованих.

Українські прикордонники розповіли, що Білорусь розмістила біля кордону 7 своїх батальйонів й залучила підрозділи МВС. Проте там наразі немає ударного угруповання, яке могло б здійснити напад.

Однак якщо Білорусь таки вирішить напасти на Україну, для самопроголошеного президента це закінчиться погано. Про це 24 каналу сказав Павло Латушко – білоруський опозиціонер, ексміністр культури Білорусі.

Разом з тим Марк Фейгін вважає, що якщо Лукашенка приберуть, то наказ про вторгнення віддасть хтось інший.

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