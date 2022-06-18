Однак якщо Білорусь таки вирішить напасти на Україну – для самопроголошеного президента це закінчиться погано. Про це 24 каналу сказав Павло Латушко – білоруський опозиціонер, ексміністр культури Білорусі.

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Що зараз відбувається у Білорусі

За його словами, з одного боку помітно, що Лукашенко проводить часткову мобілізацію збройних сил Білорусі, також є концентрація військ біля кордону з Україною.

Крім цього, він говорить про необхідність створення "народного ополчення". Одночасно у Білорусі тривають провокації й потужна пропагандистська "обробка", зокрема й з боку Лукашенка.

"Ми також отримали інформацію про те, що декілька тисяч ПВК "Вагнер" прибули у Білорусь", – заявив Латушко.

Останній наказ Лукашенка

Тож з усього цього й виникає питання – чи піде Лукашенко на наземну операцію, чи ні.

Я схиляюсь до того, що якщо раптом Лукашенко таки віддасть наказ, то це буде останнім його наказом,

– переконаний Латушко.

На це є дві причини:

він оголить свої тили, оскільки зможе відправити воювати лише ССО – найбільш віддану йому частину збройних сил Білорусі;

навіть в очах еліти він виглядатиме повністю підконтрольним Кремлю і навіть позбудеться статусу диктатора.

Однак Латушко вважає, що навряд чи білоруський глава наважиться на такий крок.

Що відомо про ризики ймовірного наступу з Білорусі

Біля кордону з Україною зберігається активність білорусів. Зокрема, вони провели командно-штабне навчання, яке тривало з 14 по 16 червня.

Білоруські підрозділи продовжують виконувати завдання з прикриття кордону на Волинському та Поліському напрямках. Водночас туди підвозять боєприпаси та техніку.

Спостерігачі повідомили, що білоруські війська у червні почали проводити значно більше навчально-тренувальних заходів. Окрім цього, поблизу білорусько-українського кордону відкрились пункти прийому мобілізованих.

Українські прикордонники розповіли, що Білорусь розмістила біля кордону 7 своїх батальйонів й залучила підрозділи МВС. Проте там наразі немає ударного угруповання, яке могло б здійснити напад.

Увага! Володимир Зеленський 15 червня зібрав засідання щодо можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі. Він доручив перевірити готовність у чотирьох областях.

Що кажуть інші фахівці

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що наразі в Білорусі немає стільки військ, як було 24 лютого. Коли ЗСУ вигнали російських загарбників з Київщини, їх передислокували на Схід України.

Радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів заявив, що для Лукашенка рішення напасти на Україну може стати катастрофою. На його думку, диктатор бавиться у залякування, щоб сковувати українські війська на прохання російського президента Володимира Путіна.

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