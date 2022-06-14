Щодо Білорусі ситуація не змінюється. Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів.
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За його словами, наказ Путіна є виключно в тому, щоб сковувати українську війська.
Тому Лукашенко буде гратися у різні навчання, залякування, якісь погрози, але до дій він переходити не буде,
– повідомив Віктор Андрусів.
"Він розуміє, що це для нього обернеться військовою катастрофою", – додав радник міністра внутрішніх справ.
Останні новини з Білорусі
- За повідомленням українського Міністерства оборони, Білорусь посилює ділянку кордону з Україною та розмістила близько 7 батальйонів на цьому напрямку.
- Білоруська армія останнім часом неабияк активізувалася. Путін сподівається на допомогу своїх посіпак та розширення фронту. Загроза нападу білоруських військ на Україну досі існує. Посіпаки окупантів проводять навчання та переводять свої сили у повну бойову готовність.
- На півдні Білорусі зафіксували підозрілу активність із "інспекцією" занедбаного 369-го ракетного полку. Раніше там могла бути ядерна зброя.
- Російських військових на території Білорусі з кожним днем стає усе менше. Про це свідчать дані активістів-спостерігачів, які моніторять ситуацію в країні.
- У МВС повідомили, що російські військові вивозять з Білорусі необхідні їм боєприпаси 122 калібру. Очевидно, що вони теж мають кризу з озброєнням. У МВС також заявляють, що Білорусь, швидше за все, не піде в наступ.
- Якби Лукашенко дійсно планував вторгнення в Україну, то він вже це зробив би. Адже найкращим часом для цього був початок повномасштабної війни Росії.
- У Генштабі підтвердили, що на Волинському та Поліському напрямках до охорони кордону у Гомельській області Білорусь залучила підрозділи спеціальної бригади внутрішніх військ МВС республіки.
- Білорусь активізувала процес формування так званого "народного ополчення". Військові збирають місцеве населення у комісаріатах, де роз'яснюють мету створення таких підрозділів.
Раніше – у МВС назвали місяць, коли напад із Білорусі був найреальнішим: дивіться відео