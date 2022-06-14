Щодо Білорусі ситуація не змінюється. Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів.

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За його словами, наказ Путіна є виключно в тому, щоб сковувати українську війська.

Тому Лукашенко буде гратися у різні навчання, залякування, якісь погрози, але до дій він переходити не буде,

– повідомив Віктор Андрусів.

"Він розуміє, що це для нього обернеться військовою катастрофою", – додав радник міністра внутрішніх справ.

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