У Генштабі підтвердили, що на Волинському та Поліському напрямках до охорони кордону у Гомельській області Білорусь залучила підрозділи спеціальної бригади внутрішніх військ МВС республіки.

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На Сіверському напрямку ворог не веде активних бойових дій. Ознак створення ударних угруповань та переміщення окремих підрозділів теж не виявлено. Втім, минулої доби росіяни обстріляли з мінометів райони населених пунктів Середина-Буда, Рожковичі, Сеньківка та Сопич.

Білоруси можуть перекинути на Волинь ДРГ

Раніше повідомлялося, що на Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи Збройних сил Білорусі продовжують прикривати ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях на ротаційній основі.

Тим часом місцевим жителям заборонили відвідувати ліси, мовляв, щоб попередити можливе викриття позицій військової техніки.

У МВС попереджають, що білоруси можуть перекинути на Волинь диверсійно-розвідувальні групи, щоб відволікти та відтягнути Збройні Сили України.

Ситуація на інших головних напрямках

Окупанти продовжують докладати значні зусилля, щоб захопити Сєверодонецьк. Наразі у місті тривають дуже важкі бої – попри те, що ворог не полишає спроб, українські захисники та захисниці продовжують чинити ворогу опір на цьому важкому напрямку.

На межі Луганської та Донецької областей, на Бахмутському напрямку росіяни активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію. Минулої доби окупанти намагалися штурмувати Ниркове та Миколаївку, але внаслідок вогневого ураження з боку українського війська відійшли з втратами.

Наразі ворог наступає у напрямку Воздвиженка – Роти. На жаль, має частковий успіх й вже закріплюється на зайнятих рубежах.

Українська авіація вдарила по позиціях "другої армії світу" у 5 різних населених пунктах Херсонщини. Окупанти залишились без кількох складів, понтонної переправи, опорного пункту, деякої техніки. Також українські воїни завдали втрат особовому складу.

Тим часом на Харківщині ЗСУ розбили цілий ворожий підрозділ окупантів, після чого він просто відмовився воювати.

Російські кораблі не підходять близько до узбережжя України в Чорному морі, але тримають в акваторії кілька суден, які готові до здійснення атак. Наразі в Чорному морі 4 надводні російські кораблі та підводний човен, які заряджені крилатими ракетами. Окрім цього в морі зафіксували один великий десантний корабель Росії, який перебуває там на чергуванні.

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