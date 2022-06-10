У Генштабі підтвердили, що на Волинському та Поліському напрямках до охорони кордону у Гомельській області Білорусь залучила підрозділи спеціальної бригади внутрішніх військ МВС республіки.
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На Сіверському напрямку ворог не веде активних бойових дій. Ознак створення ударних угруповань та переміщення окремих підрозділів теж не виявлено. Втім, минулої доби росіяни обстріляли з мінометів райони населених пунктів Середина-Буда, Рожковичі, Сеньківка та Сопич.
Білоруси можуть перекинути на Волинь ДРГ
Раніше повідомлялося, що на Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи Збройних сил Білорусі продовжують прикривати ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях на ротаційній основі.
Тим часом місцевим жителям заборонили відвідувати ліси, мовляв, щоб попередити можливе викриття позицій військової техніки.
У МВС попереджають, що білоруси можуть перекинути на Волинь диверсійно-розвідувальні групи, щоб відволікти та відтягнути Збройні Сили України.
Ситуація на інших головних напрямках
- Окупанти продовжують докладати значні зусилля, щоб захопити Сєверодонецьк. Наразі у місті тривають дуже важкі бої – попри те, що ворог не полишає спроб, українські захисники та захисниці продовжують чинити ворогу опір на цьому важкому напрямку.
- На межі Луганської та Донецької областей, на Бахмутському напрямку росіяни активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію. Минулої доби окупанти намагалися штурмувати Ниркове та Миколаївку, але внаслідок вогневого ураження з боку українського війська відійшли з втратами.
- Наразі ворог наступає у напрямку Воздвиженка – Роти. На жаль, має частковий успіх й вже закріплюється на зайнятих рубежах.
- Українська авіація вдарила по позиціях "другої армії світу" у 5 різних населених пунктах Херсонщини. Окупанти залишились без кількох складів, понтонної переправи, опорного пункту, деякої техніки. Також українські воїни завдали втрат особовому складу.
- Тим часом на Харківщині ЗСУ розбили цілий ворожий підрозділ окупантів, після чого він просто відмовився воювати.
- Російські кораблі не підходять близько до узбережжя України в Чорному морі, але тримають в акваторії кілька суден, які готові до здійснення атак. Наразі в Чорному морі 4 надводні російські кораблі та підводний човен, які заряджені крилатими ракетами. Окрім цього в морі зафіксували один великий десантний корабель Росії, який перебуває там на чергуванні.
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