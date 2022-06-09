Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, наголосивши, що сили Білорусі й надалі перебувають вздовж кордону з Україною.

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У військових комісаріатах проводяться збори з місцевими жителями з метою роз'яснення необхідності створення зазначених підрозділів,

– йдеться у повідомленні.

Сили Білорусі перебувають на кордоні

Крім того, на Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи Збройних сил Білорусі на ротаційній основі продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

А місцевим жителям заборонили відвідування лісів. Мовляв, аби попередити можливе викриття позицій військової техніки.

Лукашенко хоче збільшити армію вдвічі

До слова, раніше з'явилась інформація про те, що білоруський диктатор Лукашенко хоче ледь не вдвічі збільшити свою армію – з 45 до 80 тисяч. Водночас військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко зауважив, що це ніяк не вплине на якісь армії Лукашенка.

Зверніть увагу! На території Білорусі уздовж кордону з Україною розташовані кілька російських підрозділів. Однак навіть якщо вусатий диктатор ухвалить рішення щодо наступу, українська сторона вже до цього готова.

Білорусь уже залучена у війну проти України

Попри те, що українські війська звільнили північ країни від загарбників, Генштаб ЗСУ регулярно попереджає про дії збройних сил Білорусі на її території та загрозу ракетних та авіаційних ударів з її боку.

Так, сьогодні вночі, 9 червня, по території Житомирської області ворог випустив ракету. Відомо, що атаку здійснили літаки з Білорусі.

Крім того, у Генштабі ЗСУ попередили, що з території Білорусі можуть перекинути на Волинь диверсійно-розвідувальні групи.

Однак, наразі мова про те, що таким чином російські окупанти хочуть відволікти та відтягнути українські війська.

Зверніть увагу – у Білорусі видали наказ до 11 червня завершити формування ударних угруповань: дивіться відео