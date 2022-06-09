Київ і Мінськ більше не міста-побратими

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, зауваживши, що рішення було прийнято без жодних сумнівів.

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Мінськ уже навряд чи можна назвати містом-побратимом Києва. Тож нам нічого не заважало ухвалити рішення про позбавлення такого статусу столиці Білорусі,

– заявив він.

Кличко нагадав, що саме з території Білорусі летіли ракети в українські міста та селища і відбувалося вторгнення російських військ в Україну.

Довідка! Київ підписав Угоду про співробітництво з Мінськом у 1997 році.

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Нагадаємо, Харків розірвав побратимство із Москвою, Санкт-Петербургом, Бєлгородом, Нижнім Новгородом та Новосибірськом. Крім того, рішенням міськради перейменували три вулиці і район.

Водночас штат Міссісіпі визнав Хмельниччину областю-побратимом. Це вперше в історії штат США прийняв таке рішення.

Олександр Лукашенко 4 березня заявив, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» Російської Федерації в Україні». 6 березня Міністерство оборони Білорусі оприлюднило заяву, в якій заперечило участь білоруських військ у новому російському вторгненні до України.

При цьому Білорусь надала Росії можливість наступати на Україну зі своєї території в ході повномасштабного вторгнення, яке почалося 24 лютого.

Попри те, що українські війська звільнили північ країни від загарбників, Генеральний штаб Збройних сил регулярно попереджає про дії збройних сил Білорусі на її території та загрозу ракетних та авіаційних ударів з її боку. Натомість деякі білоруси, які виступають проти режиму Олександра Лукашенка, долучилися до українських військ у протистоянні російські агресії.