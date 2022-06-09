Киев и Минск больше не города-побратимы
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, заметив, что решение было принято без всяких сомнений.
Внимание Лукашенко выполняет четкие задачи – Андрусов об угрозе со стороны Беларуси
Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева. Так что нам ничего не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси,
– заявил он.
Кличко напомнил, что именно с территории Беларуси летели ракеты в украинские города и поселки и происходило вторжение российских войск в Украину.
Беларусь отрицает участие в войне против Украины
- Александр Лукашенко 4 марта заявил, что белорусская армия "не принимала и не намерена участвовать в "спецоперации" Российской Федерации в Украине".
- 6 марта Министерство обороны Беларуси обнародовало заявление, где отрицало участие белорусских войск в российском вторжении в Украину.
- При этом Беларусь предоставила России возможность наступать на Украину со своей территории в ходе начавшегося 24 февраля полномасштабного вторжения.
- Несмотря на то, что украинские войска освободили север страны от захватчиков, Генштаб ВСУ регулярно предупреждает действия вооруженных сил Беларуси на ее территории и угрозу ракетных и авиационных ударов с ее стороны.
- В то же время, некоторые белорусы, которые выступают против режима Лукашенко и присоединились к украинским войскам в противостоянии российские агрессии. Также в стране задействованы многие партизаны.