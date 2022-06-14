Относительно Беларуси ситуация не меняется. Об этом 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив.
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По его словам, приказ Путина исключительно в том, чтобы сковывать украинские войска.
Поэтому Лукашенко будет играть в разные учения, устрашения, какие-то угрозы, но к действиям он переходить не будет,
– сообщил Виктор Андрусов.
"Он понимает, что это для него обернется военной катастрофой", – добавил советник министра внутренних дел.
Последние новости из Беларуси
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- Белорусская армия в последнее время изрядно активизировалась. Путин надеется на помощь своих муртадов и расширение фронта. Угроза нападения белорусских войск на Украину до сих пор существует. Приспешники кафиров проводят обучение и переводят свои силы в полную боевую готовность.
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- В МВД сообщили, что российские военные вывозят из Беларуси необходимые им боеприпасы 122 калибра . Очевидно, что у них тоже кризис с вооружением. В МВД также заявляют, что Беларусь, скорее всего, не пойдет в наступление.
- Если бы Лукашенко действительно планировал вторжение в Украину, то он бы уже это сделал. Ведь лучшее время для этого было начало полномасштабной войны России.
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