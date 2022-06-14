В чем состоит замысел французов по поводу деблокады одесского порта, почему Макрон говорит о сохранении лица Путина, какой будет причина рекордно низкой явки французских избирателей в первом туре парламентских выборов, что может противопоставить политическим союзникам Макрона его оппонент Меланшон и будем ли мы свидетелями сосуществования президента с оппозиционным ему правительством в политическом процессе Франции после выборов в парламент – эксклюзивно сайту 24 канала рассказал главный консультант Института стратегических исследований Иван Ус.

К теме Джонсон выиграл битву, но не войну: какие проблемы есть у друга Украины и что ему угрожает

Деблокада Черного моря

Как французы собираются деблокировать Черное море?

Смотрите, по поводу деблокады Одессы как-то так оказалось, что в самом начале с такой инициативой выступил премьер-министр страны, которая уже не является членом Европейского Союза. Имею в виду Бориса Джонсона. Именно он первым сказал, что это нужно сделать.

После этого один из адмиралов флота ее величества сказал, что британцы могут обеспечить проведение деблокады путем предоставления военных лодок для прикрытия египетских торговых судов.

То есть такой будет схема. Чтобы страна, которой нужно украинское зерно, выступила в тандеме с Лондоном для того, чтобы разблокировать одесский порт. Потом однажды в этом контексте начала появляться Турция. Как обычно, акцентируя внимание чисто на собственных интересах. Выглядело так, что разговоры об этом продолжаются без участия ЕС.

Я так понимаю, что сейчас перед выборами в парламент в Париже снова решили заняться Украиной в поисках дополнительных электоральных баллов для Макрона. Французский вождь хочет продемонстрировать избирателю таким образом, что страна тоже ведет себя очень активно.

Кроме того, французам важно снять российский морской блок с украинского порта еще и потому, что в случае недостатка продовольствия на Ближнем Востоке, в частности в Алжире, во Францию направится очередной поток беженцев.

Для того чтобы добиться успеха в деблокаде, французской стороне нужно быть среди стран, которые проявляют инициативу в разблокировании, а это та же Великобритания и США, задействовать все возможные дипломатические связи, чтобы на Генассамблее ООН поднять соответствующий вопрос.

Результатом этого должен быть документ, принятый этой организацией о том, что нужно обеспечить курсирование торговых кораблей в страны, которые в первую очередь нуждаются в нашем отечественном зерне.

К примеру, из Одессы в Египет или любое другое ближневосточное государство. Это будет основанием для сторон процесса предоставить свои военные лодки для сопровождения. При этом обратиться в Россию, подчеркнув, что если она воспользуется ситуацией в собственную пользу, то получит, возможно, ответ и военный характер от сторон, оказывающих сопровождение судам с нашим зерном.

Иван Ус / Фото предоставлено собеседником

Я понимаю, что это очень большой риск. Пока что не чувствую по себе, что Франция к этому готова. Но поскольку британцы демонстрируют готовность, то по большому счету французам следует последовать примеру. Так я вижу один сценарий.

Важно Кремль хочет, чтобы у россиян было желание воевать: польский политолог о новых планах Москвы

Второй предполагает предоставление нам соответствующего оружия для того, чтобы мы смогли самостоятельно провести операцию по разблокированию своих портовых мощностей в Одессе. Таким образом мы сможем отогнать российский флот достаточно далеко от наших берегов. Уничтожив или повредив предварительно столько кораблей и подлодок, сколько нужно.

"Сохранение лица Путина" и риторика по отношению к Украине

Каким образом можно объединить слова Макрона о необходимости "сохранения лица Путина" и недавнем заявлении представителя французского лидера о недопустимости уступок России?

Такой разнополярной риторикой Елисейский дворец проводит зондирование электоральных групп. Макрону интересно, как избиратели среагируют на те или иные его публичные высказывания по Украине.

Проблема здесь состоит в том, что с одной стороны недавно были президентские выборы, где находилась Ле Пен с пророссийской риторикой. А сейчас перед парламентскими проблема уже с Меланшоном.

Действующий президент Франции считает, что такими примирительными заявлениями привлечет поклонников своего соперника. Последние очень чувствительно отнеслись к кризисным процессам, которые начались в результате вторжения РФ в Украину.

Они рассматривают Кремль как гаранта стабильности на рынке продовольствия и энергоносителей. И им не нравится рост цен, который мы сейчас можем видеть. К примеру, пшеница сейчас стоит едва ли не 600 долларов за метрическую тонну. В то время как в январе этот вид агропродукции стоил 372 доллара за метрическую тонну.

Однако что-то мне подсказывает, что в случае хорошего результата 19 июня, когда победу одержат представители провластной партии, риторика их политического проводника, а по совместительству и президента изменится в сторону как раз более проукраинской, согласно которой Франция не желает уступать России, как об этом уже сказал представитель Макрона.

Президент в Париже очень внимательно следит за тем, как его слова повлияют на социологию, чтобы между первым и вторым турами внести все необходимые коррективы в позиционирование своих однопартийцев в их округах. Так что мы имеем дело с обычной политической целесообразностью.

Риторика президента Франции может измениться после выборов / Фото Getty Images

Явка на выборах во Франции

С чем связана рекордно низкая явка на первый тур парламентских выборов, о которой уже сейчас говорят во Франции?

Люди в таких странах, как Франция, как правило, прагматичны. Они понимают, что вряд ли первый тур выборов станет решающим, придут ли люди голосовать или нет. Решающее голосование состоится через неделю – в туре втором. Во втором туре никаких проблем с явкой быть не должно.

Поэтому да, я согласен, что в день первого тура определенная апатия будет иметь место. А уже во втором туре электорат будет гораздо активнее. Уж слишком много вызовов стоит перед страной. Стоит вопрос того, будет ли ЕС усиливать собственные позиции или продолжит слабеть до момента, когда неизбежно распадется. Выбор между Макроном и Ле Пен – это экзистенциальный выбор. Быть ЕС или нет.

Что может Меланшон противопоставить французскому президенту в ходе политического поединка на парламентских выборах?

Есть опасения, что Меланшон может представлять реальную угрозу Макрону. Он создал союз, в который вошли французские социалисты, коммунисты и "зеленые". Я очень удивлен появлением последних в этой коалиции, потому что скорее ассоциирую зеленых с правым спектром. И отнюдь не левым. Таким образом, провластным силам нужно будет считаться с мощностью своих левых оппонентов.

В этой связи определенные эксперты из лагеря Макрона склонялись к мнению, что возможно лучше назначить премьером человека из лагеря политических оппонентов, чтобы достичь какого-то баланса сил.

Тем не менее, господин Макрон назначил на эту должность госпожу Борн. И получается, что в администрации французского президента понимают, опираясь на определенные аналитические данные, что результаты соперников не будут столь впечатляющими, чтобы уступать и назначать премьера, который будет выходцем из левых сил.

Макрон призвал сохранить лицо Путина / Фото Getty Images

С ваших слов я понял, что сосуществование президента с оппозиционным правительством невозможно? В политологии этот феномен называют "когабитацией".

Невозможно. Уже сам факт назначения Борн премьером ставит на этом крест. Максимум, что возможно – это несколько компромиссных назначений в пользу союзников Меланшона и не более.

Есть теоретическая возможность того, что и сам бывший Макронов соперник на выборах президента получит какую-нибудь незначительную должность в правительстве. Тем не менее, эта возможность минимальна.

Также интересно – Не прошло и года! Когда Шольц и Макрон приедут в Украину: смотрите видео