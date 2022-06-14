Следует ли обращать внимание на ротацию "кадров" на временно оккупированных территориях Востока, что Кремль будет делать с захваченными украинскими территориями в ближайшее время, как россияне хотят легализовать аннексию части Запорожья и Херсонщины и станет ли украинский Юг разменной монетой в торгах Москвы за ОРДЛО – эксклюзивно сайту канала 24 рассказал основатель Центра исследований современной среды безопасности (Краков, Польша) Михал Марек.

​Читайте Вступление в ЕС, предоставление оружия и поставка топлива: эксперт рассказал, как Польша помогает Украине

Смена "лошадей" на Востоке

О чем свидетельствует ротация "кадров" в ОРДЛО?

Я бы не особо обращал внимание на такие кадровые изменения. Всем понятно, что псевдореспублики – структура, в сущности, абсолютно подконтрольная России. И эти изменения показывают, что Кремль недоволен темпами и решимостью внедрения решений, продиктованных своим марионеткам в Донецке и Луганске.

Также нельзя не заметить, что в этой ротации есть существенная доля чистого пиара. Россия пытается замаскировать свои провалы неудачными действиями оккупационного руководства, которое готовят к замене на новых гауляйтеров. Таким образом, Путин хочет уменьшить градус социального напряжения, которое начинает нарастать на оккупированных территориях украинского Донбасса.

Ведь люди уже начали все чаще замечать, что что-то идет не так, как было провозглашено оккупационными властями.

К тому же этот ротационный процесс – обычная практика, сохранившаяся в российской управленческой культуре еще с советских времен. Они просто меняют одних на других, чтобы потом говорить, что это предыдущие были неэффективны, а эти новые точно будут лучше.

Путин действительно хочет объединить оккупированные территории материковой Украины в один федеральный округ с Крымом?

Есть несколько возможных сценариев, на базе которых россияне "официально" включат часть оккупированных территорий в состав России. Один из вариантов – создание территориальной единицы под названием "Таврическая губерния". Только на новый лад.

Пока что выглядит так, что у них огромная проблема с тем, чтобы организовать и провести псевдореферендум. Им никак не удается установить полный контроль над всей территорией Донецкой и Луганской областей.

Важно Отбить Донбасс без захода на территорию России очень тяжело, – МВД

И несмотря на это, им все же нужно скармливать своим гражданам хоть какой-то успех. Что удалось, несмотря ни на что, расширить российские владения.

Согласно данным украинской разведки, российские оккупанты пытаются реализовать опрос на Юге Украины, чтобы на базе этой сфальсифицированной социологии принимать решение о присоединении. При этом ссылаясь на то, что жители южных регионов якобы хотят действительно именно такого развития событий.

Очевидно, этот вариант с референдумом у них забуксовал. Россия понимает, что его проведение вызовет множество проблем. Вроде тех же массовых протестов. Может дойти и до такой ситуации, когда нужно будет применить боевое оружие против непокорных украинцев на захваченных землях. Во избежание этого нежелательного сценария они и ищут какие-то альтернативные пути для достижения своей цели.

Прежде всего этот вариант агрессор рассматривает исключительно для оккупированных частей территорий Запорожской и Херсонской областей. А оккупированного Донбасса это на данном этапе не коснется.

Россияне будут решать его судьбу уже после попытки инкорпорировать Юг, на котором сосредоточат в ближайшее время все свои усилия. При условии, что им удастся выйти на границы Луганской и Донецкой областей Украины.

Планы России относительно Юга Украины

Почему именно опрос на Юге является приоритетным для России? Ведь так называемый референдум тоже можно, при желании, легко сфальсифицировать.

Опрос можно полностью сфабриковать без каких-либо доказательств. А если будет референдум, то здесь будет видно уже всем, даже если российская пропаганда попытается представить процесс голосования, как ажиотажный, мол, смотрите, какие очереди желающих голосовать. Просто толпы желающих. Тогда это может и удастся сделать для картинки в СМИ.

В то время как на местах люди сами увидят, что ситуация кардинально другая. Следовательно, это лишь увеличит недоверие к российской пропагандистской машине.

Когда же речь идет о результатах вымышленного опроса, то здесь нет никаких прямых доказательств искусственного происхождения результатов. Это очень сложно доказать. Когда результаты такой разновидности плебисцита будут объявлены, протесты обычно будут, но не в таких угрожающих для России масштабах, как в случае с квазиреферендумом.

Кроме того, не нужно показывать наглядных "доказательств" приверженности украинских граждан в оккупации, как это нужно было бы сделать во время незаконного референдума.

Однако и на это они могут не решиться. А продолжить вместо этого поиск еще более приемлемых для себя альтернатив, рассказывает эксперт / Фото предоставлено спикером

Новые нарративы Кремля

На днях спикер российского лидера Песков заявил, что они там в Кремле не рассматривают возможность включения южных наших территорий в состав РФ. Это намек на политические торги с российской стороны? Типа, мы уйдем с вашего Юга, только если вы уступите свой Восток?

Они могут пытаться торговаться следующим образом. И все же я не думаю, что реально что-нибудь такое будут делать. То, что Россия уже захватила, она этого отдать уже не захочет добровольно.

Единственный реальный вариант торга у них может быть в формате "а давайте мы оставим все так, как оно есть сейчас". Помните, что любые соглашения с Российской Федерацией о территориальных уступках – это лишь очередная пауза, после которой нас будет ждать новая война.

Несколько дней назад российский вождь намекал, что он якобы перерожденный царь Петр I. О чем это, по-вашему, нам говорит? Держа в памяти недавние слова Мединского о том, что российская территория в ближайшее время увеличится.

Все больше просматривается уход россиян от нарративов о том, что они несут освобождение от вымышленного фашизма в Украине. На смену этой риторике приходит позиция, что идут "по свое". Мол, это "российская земля и надо все взять, потому что мы великая империя". Поэтому мы возьмем Украину, потом Литву и Польшу".

Путин возомнил себя Петром I / Фото Getty Images

Это изменение нарративов объясняется тем, что им нужно подавать агрессию против Украины под более привлекательным для россиян соусом. Вокруг лозунгов о борьбе с мифическим нацизмом или фашизмом уже не выходит так сильно сплотить общество. Кремлю сейчас нужно консолидированное общество, готовое в случае необходимости идти на войну. Но я все же думаю, что и это не сработает.

Также интересно – воюют буряты и якуты! Какие "освободители" убивают украинцев: смотрите видео