Чи слід звертати увагу на ротацію "кадрів" на тимчасово окупованих територіях Сходу, що Кремль робитиме із загарбаними українськими територіями найближчим часом, як росіяни хочуть легалізувати анексію частини Запоріжжя та Херсонщини та чи стане український Південь розмінною монетою у торгах Москви за ОРДЛО – ексклюзивно сайту 24 каналу розповів засновник Центру досліджень сучасного середовища безпеки (Краків, Польща) Міхал Марек.

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Зміна "коней" на Сході

Про що свідчить ротація "кадрів" в ОРДЛО?

Я б не дуже звертав увагу на такі кадрові зміни. Всім зрозуміло, що псевдореспубліки – структура, по суті, абсолютно підконтрольна Росії. І зміни ці показують, що Кремль невдоволений темпами та рішучістю впровадження продиктованих своїм маріонеткам у Донецьку та Луганську рішень.

Також мушу зауважити, що у цій ротації є суттєва частка чистого піару. Росія намагається замаскувати свої провали невдалими діями окупаційного керівництва, котре готують до заміни на нових гауляйтерів. Таким чином Путін хоче зменшити градус соціальної напруги, що починає наростати на окупованих територіях українського Донбасу.

Адже люди також вже почали дедалі частіше помічати, що щось йде не так, як було проголошено окупаційною владою.

До того ж цей ротаційний процес – звичайна практика, яка збереглася у російській управлінській культурі ще з радянських часів. Вони просто міняють одних на інших, щоб потім говорити, що, мовляв, оті попередні були неефективні, а оці нові точно будуть кращі.

Путін справді хоче об'єднати окуповані території материкової України в один федеральний округ з Кримом?

Є декілька можливих сценаріїв, на базі яких росіяни "офіційно" включать частину окупованих територій у склад Росії. Одним з варіантів є створення територіальної одиниці під назвою "Таврійська губернія". Лише на новий лад.

Поки що виглядає так, що у них величезна проблема з тим, щоб організувати і провести псевдореферендум. Їм ніяк не вдається встановити повний контроль над всією територією Донецької та Луганської областей.

Важливо Відбити Донбас без заходу на територію Росії дуже важко, – МВС

І попри це, їм все ж потрібно згодувати своїм громадянам хоч якийсь успіх. Що вдалося, не зважаючи ні на що, таки розширити російські володіння.

Згідно з даними української розвідки, російські окупанти намагаються реалізувати опитування на Півдні України, щоб на базі цієї сфальшованої соціології ухвалювати рішення про приєднання. При цьому посилаючись на те, що мешканці південних регіонів, ніби-то хочуть і справді саме такого розвитку подій.

Вочевидь, цей варіант із референдумом у них забуксував. Росія розуміє, що його проведення викличе багато проблем. На кшталт тих же масових протестів. Може дійти й до такої ситуації, коли треба буде застосувати бойову зброю проти непокірних українців на захоплених землях. З метою уникнення цього небажаного сценарію вони й шукають якісь альтернативні шляхи досягнення своєї мети.

Перш за все, цей варіант агресор розглядає виключно для окупованих частин територій Запорізької та Херсонської областей. А окупованого Донбасу це на даному етапі не торкнеться.

Росіяни вирішуватимуть його долю вже після спроби інкорпорувати Південь, на якому зосередять найближчим часом всі свої зусилля. За умови, що їм вдасться вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей України.

Плани Росії щодо Півдня України

Чому саме опитування на Півдні є пріоритетним для Росії? Адже так званий референдум також можна, за бажання, легко сфальшувати.

Опитування можна повністю сфабрикувати без жодних доказів. А як буде референдум, то тут буде видно вже всім, навіть якщо російська пропаганда буде намагатися подати процес голосування, як ажіотажний, мовляв, он, дивіться, які черги охочих голосувати. Просто таки натовпи бажаючих. То тоді це може й вдасться зробити для картинки в ЗМІ.

Тоді як на місці, люди самі все бачитимуть, що ситуація кардинально інша. Відтак, це лише збільшить недовіру до російської пропагандистської машини.

Коли ж ідеться про якісь результати вигаданого опитування, то тут немає ніяких прямих доказів штучного походження результатів. Це дуже складно довести. Коли результати такого різновиду плебісциту будуть оголошені, протести звичайно будуть, але не в таких загрозливих для Росії масштабах, як у випадку з квазіреферендумом.

Крім того, не потрібно буде показувати наочних "доказів" прихильності українських громадян в окупації, як це треба було б зробити під час незаконного референдуму.

Однак, і на це вони можуть не зважитися. А продовжити натомість пошук іще більш прийнятних для себе альтернатив, розповідає експерт / Фото надане спікером

Нові наративи Кремля

Цими днями речник російського лідера Пєсков заявив, що вони там у Кремлі не розглядають можливості включення південних наших територій до складу РФ. Це натяк на політичні торги з російського боку? Типу, ми підемо з вашого Півдня лише, якщо ви поступитеся своїм Сходом?

Вони можуть намагатися торгуватися в такий спосіб. Та все ж я не думаю, що реально щось таке робитимуть. Те, що Росія вже захопила, вона цього віддати вже не захоче добровільно.

Єдиний реальний варіант торгу у них може бути в форматі "а давайте ми залишимо все так, як воно є на тепер". Пам'ятаймо про те, що будь-які угоди з Російською Федерацією про територіальні поступки – це лише чергова пауза, після якої нас чекатиме нова війна.

Декілька днів тому російський керманич натякав, що він є переродженим царем Петром I. Про що це, на Вашу думку, нам каже? Тримаючи в пам'яті нещодавні слова Мединського про те, що російська територія найближчим часом збільшиться.

Все більше проглядається відхід росіян від наративів про те, що вони несуть звільнення від вигаданого фашизму в Україні. На зміну цій риториці приходить позиція, що ідуть "по своє". Мовляв, це "русская зємля і нада ето всьо взять, патамушта ми вєлікая імпєрія". Поетому ми вазьмьом Украіну, патом Літву і Польшу".

Путін уявив себе Петром I / Фото Getty Images

Ця зміна наративів пояснюється тим, що їм потрібно подавати агресію проти України під привабливішим для росіян соусом. Довкола гасел про боротьбу з міфічним нацизмом чи фашизмом вже не виходить так сильно гуртувати суспільство. Кремлю зараз потрібне консолідоване суспільство, готове в разі потреби іти на війну. Але я все ж гадаю, що і це не спрацює.

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