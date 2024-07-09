Якщо у вас приватний будинок, ви можете вирішити питання придбавши генератор, який забезпечить необхідну потужність під час відключень електроенергії. Однак для мешканців багатоквартирних будинків це не вихід і тут саме зарядні станції стають у пригоді.

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Техно 24 підготував матеріал, який допоможе вам правильно визначити свої потреби та обрати станцію.

Як підготуватися до відключень електроенергії

Часті відключення електроенергії можуть серйозно порушити повсякденне життя. Це може впливати, як на роботу, так і на звичну рутину: приготування їжі, домашні справи та інші завдання.

Для українців відключення електроенергії стали щоденною реальністю і багато хто вже подбав про те, щоб забезпечити свій побут зробивши власну домівку дещо більш автономною. Потужні зарядні станції – надійне рішення для таких випадків.

Ці портативні пристрої діють як великі акумулятори, зберігаючи та постачаючи електроенергію до пристроїв під час вимкнення електроенергії. По суті це такі ж великі павербанки, які ви використовуєте, щоб зарядити смартфон, однак вони дещо більш технологічні, адже можуть живити світло, холодильники, ноутбуки, планшети, котли та іншу техніку в квартирі.

Домашні електростанції мають кілька переваг над традиційними генераторами:

Безшумна робота : Вони працюють безшумно, що робить їх ідеальними для квартир або нічного використання.

: Вони працюють безшумно, що робить їх ідеальними для квартир або нічного використання. Портативність : Компактні та легкі, їх зручно зберігати та транспортувати.

: Компактні та легкі, їх зручно зберігати та транспортувати. Можливість використання екологічно чистої енергії: Деякі моделі можуть працювати в парі з сонячними панелями, що дозволяє підзаряджатися відновлюваною енергією протягом дня.

Крім того, тримати в квартирі генератор незаконно та небезпечно для життя з низки причин, таких, як викиди під час роботи та шум, який гарантовано турбуватиме сусідів.

За допомогою домашньої зарядної станції ви зможете забезпечити роботу найважливіших приладів гарантуючи своїй сім'ї комфорт та безпеку.

На що звернути увагу під час вибору зарядної станції

Вибір правильної домашньої електростанції залежить від ваших конкретних потреб та енергоспоживання. Візьміть до уваги наступні фактори:

Вихідна потужність: Вимірюється у ватах і визначає, скільки безперервної потужності може забезпечити станція. Базові станції можуть живити телефони або ноутбуки, тоді як високопотужні моделі можуть працювати з холодильниками, освітлювальними приладами і навіть деякими електроінструментами.

Вимірюється у ватах і визначає, скільки безперервної потужності може забезпечити станція. Базові станції можуть живити телефони або ноутбуки, тоді як високопотужні моделі можуть працювати з холодильниками, освітлювальними приладами і навіть деякими електроінструментами. Ємність акумулятора: Вимірюється у ват-годинах (Вт-год) і показує, як довго станція може живити ваші пристрої від одного заряду. Більша ємність означає довший час роботи під час перебоїв у мережі.

Вимірюється у ват-годинах (Вт-год) і показує, як довго станція може живити ваші пристрої від одного заряду. Більша ємність означає довший час роботи під час перебоїв у мережі. Кількість розеток: Подумайте, скільки пристроїв вам потрібно живити одночасно. Станції зазвичай пропонують розетки змінного струму для стандартних приладів, USB-порти для меншої електроніки, а іноді й розетки постійного струму для особливих потреб.

Ознайомтеся із нашим спеціальним матеріалом, в якому ми детально розповідаємо про те, на що варто звернути увагу під час вибору зарядної станції для власних потреб.

Перед покупкою станції необхідно точно розрахувати свої потреби в електроенергії.

Як розрахувати споживання електроприладів в квартирі

Розуміння енергоспоживання вашого домогосподарства є ключем до вибору правильної домашньої електростанції. Якщо ви оберете станцію з меншою ємністю – ризикуєте залишити без живлення ймовірно важливий пристрій і доведеться обирати чим жертвувати. З іншого боку надто потужна станція обійдеться вам в копієчку і ці витрати можуть бути не доцільними.

Наступні кроки допоможуть вам розрахувати необхідну потужність та кількість ват-годин:

Перерахуйте прилади, які ви хочете використовувати під час відключення електроенергії, наприклад, освітлення, холодильники, ноутбуки, телевізори та медичні прилади. Знайдіть потужність (Вт) на пристрої, у посібнику користувача або на веб-сайті виробника. Оцініть щоденний час використання кожного приладу під час відключення. Наприклад, холодильник може працювати 8 годин на добу, ноутбук 4 години, а роутер 6 – все це потрібно порахувати. Врахуйте стартову потужність електроприладів, зазвичай вона в кілька разів перевищує номінальну і якщо ви не врахуєте цей момент, деякі пристрої такі, як котел, або холодильник чи, наприклад, пральна машинка, взагалі можуть не запуститися. Помножте потужність приладу на передбачуваний час його щоденного використання, щоб знайти споживання ват-годин (Вт/год) на добу за цією формулою: Добове споживання Вт/год = Потужність приладу (Вт) х Час використання (години). Повторіть розрахунок для всіх основних побутових приладів і додайте значення Вт-год, щоб визначити загальну добову потребу у Вт-год. Додайте 20-30% буферу до загального добового споживання Вт-год, щоб врахувати несподівані стрибки напруги або додаткове використання електроприладів. Це гарантує, що ваша зарядна станція зможе забезпечити ваші потреби.

Зверніть увагу! Все вище зазначене можна порахувати за допомогою калькулятора rewlogan/power, створеного українським продуктовим дизайнером. Цей інструмент полегшить процес вибору зарядної станції. Вам просто потрібно вказати пристрої, які ви плануєте заряджати чи живити, зазначити їх потужність та бажаний час роботи – калькулятор сам розрахує приблизне споживання та порекомендує конкретні моделі станцій.

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Вимкнення електроенергії можуть порушити повсякденне життя, але з домашньою зарядною станцією в квартирі ви зможете впевнено пережити цей час. Достатньо потужна станція забезпечить вам надійне резервне рішення, підтримуючи роботу найважливіших приладів і гарантуючи комфорт та безпеку.