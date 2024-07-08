Перш за все Техно 24 нагадує, що для цього необхідно, щоб інтернет у вашому будинку був оптичний, або автономний. Зараз оператори або надають послугу підключення GPON (Gigabit Passive Optical Network) або забезпечують устаткування батареями, які гарантують роботу протягом кількох годин після відключення енергії.

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Але наявність GPON технології, чи батарей на обладнанні оператора ще не гарантує безперебійний інтернет, якщо ви використовуєте роутер та термінал – їх теж потрібно заживити. У цьому вам допоможе павербанк та спеціальний перехідник.

Ось коротка інструкція про те, що потрібно зробити, для того, щоб підготуватися до підключення вашого обладнання до павербанку.

Перевірте підключення до мережі: Переконайтеся, що ваші інтернет-кабелі є частиною безперебійної мережі. Підтвердіть це у свого інтернет-провайдера за потреби. Живлення волоконно-оптичних терміналів: Якщо ви підключаєтеся через волоконну оптику, вам також потрібно буде подати живлення на термінал. Це можна зробити аналогічно тому, як ви живите маршрутизатор. Визначте вимоги до напруги: Визначте напругу, необхідну для роботи маршрутизатора, зазвичай 9 або 12 вольт. Ця інформація зазвичай зазначена на задній панелі пристрою.



Кабель перехідник DC USB / Скриншот 24 Каналу

Як підключити маршрутизатор до павербанку

Оберіть правильний павербанк: Більшість стандартних павербанків видають 5 вольт, тоді як маршрутизатори зазвичай потребують 9 або 12 вольт. Невідповідність напруги може призвести до того, що роутер не працюватиме. Використовуйте кабель-перехідник: Павербанки не мають спеціальних DC входів, які потрібні для живлення роутера, тож вам доведеться придбати спеціальний кабель-перехідник з USB-роз'ємом на одному кінці та штекером живлення 5,5/2,5 мм на іншому. Кабель повинен мати вбудований модуль підвищення напруги для перетворення 5 вольт у необхідні 9 або 12 вольт для вашого маршрутизатора. Якщо ви використовуєте оптичний інтернет, купіть два таких кабеля: один для роутера інший для абонентського термінала. Підключіть все та протестуйте: Підключіть адаптер до павербанку та маршрутизатора. Переконайтеся, що маршрутизатор увімкнувся і працює належним чином. Краще зробити це коли є світло, щоб переконатися, що все працює.

Який павербанк обрати для роутера

Як ми вже зазначали, звичайний павербанк, який видає 5 вольт, вам не підійде. Краще знайти та купити потужний павербанк з можливістю заживити ґаджет з напругою 5, 9 і 12 вольт. Такі павербанки більш універсальні і можуть спростити процес підключення. Так, вони дорожчі, але це саме те, що вам потрібно і така інвестиція гарантовано виправдає себе.

Тож перед покупкою павербанка уважно прочитайте характеристики. Орієнтуйтеся на батареї, які мають щонайменше 20000 мАг – це дозволить підключити одночасно роутер та термінал, що необхідно для роботи оптичного інтернету.

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Дотримуючись цих кроків і використовуючи відповідне обладнання, ви можете забезпечити живлення свого Wi-Fi маршрутизатора від павербанка під час відключень електроенергії. Це гарантує вам зв'язок та доступ до важливої інформації навіть тоді, коли світла в домівці не буде.