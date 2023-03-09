Як тривале заряджання впливає на ваш смартфон

Позиції щодо цього питання вкрай сильно різняться, якщо ви шукатимете відповідь в інтернеті. Хтось вважає, що довга зарядка негативно впливає на ваш акумулятор, інші вам скажуть, що нічого страшного у цьому нема. Як це часто буває – правда десь посередині.

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Якщо врахувати особливості літій-іонних батарей, то все ж краще не залишати смартфон заряджатися на всю ніч. Дослідження показують, що акумулятори такого типу краще не садити нижче 30% та не заряджати вище 80%. Ставити пристрій заряджатися, коли у вас 50 відсотків заряду і знімати при 80 відсотках – краще в довготривалій перспективі, ніж постійно доводити до ста відсотків, а потім розряджати до мінімуму.

Висока температура

Головним недоліком нічних зарядок смартфона є перегрівання: літій-іонні або літій-полімерні батареї при перегріванні можуть зіткнутися із явищем теплового викиду – займанням чи навіть вибухом. Сучасні акумулятори обладнані спеціальними контролерами, які дозволяють уникати перегрівання батарей.

Перегрів негативно впливає на ємність акумулятора та знижує його ефективність. Висока температура лише прискорює природнє скорочення ємності. Саме тому, якщо смартфон часто нагрівається, то згодом його доведеться заряджати частіше, і в результаті акумулятор вийде з ладу швидше.

Та чи настільки серйозною проблемою є нічна зарядка для сучасних смартфонів?

Сучасні батареї

Якщо ваш смартфон випущений після 2020 року, вам найімовірніше не варто перейматися через нічну зарядку. Саме з того часу виробники встановлюють спеціальний захист від надмірного заряджання. Зранку ви можете виявити, що смартфон заряджений і зовсім не гарячий, на відміну від блока живлення. Це відбувається завдяки контролеру, через який телефон перестане отримувати заряд після досягання 100% (або 80%, якщо ви встановите обмеження у налаштуваннях).

Крім того, сучасні смартфони часто мають розумні алгоритми зарядки. Якщо ви залишаєте смартфон заряджатися на ніч, він сам "зрозуміє" це і заряджатиме батарею повільніше при наближенні до максимуму.

То чому ж насправді не варто заряджати смартфон уночі

Проблема в тому, що більшість людей залишають смартфон на зарядці дуже близько до себе – під подушкою, на ліжку, на столику поряд тощо. Імовірність якихось пошкоджень чи аварій дуже мала, однак вона все ж є. Відомо багато випадків, коли телефон вибухав уночі та призводив до смерті власника.

До цього може призвести пошкоджений кабель, випадкові збої, стрибки напруги чи той же перегрів.

Як правильно заряджати смартфон?

Ось кілька рекомендацій, які позитивно вплинуть на тривалість життя батареї.