Прежде всего Техно 24 напоминает, что для этого необходимо, чтобы интернет в вашем доме был оптический, или автономный. Сейчас операторы или предоставляют услугу подключения GPON (Gigabit Passive Optical Network) или обеспечивают оборудование батареями, которые гарантируют работу в течение нескольких часов после отключения энергии.

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Но наличие GPON технологии, или батарей на оборудовании оператора еще не гарантирует бесперебойный интернет, если вы используете роутер и терминал – их тоже нужно запитать. В этом вам поможет павербанк и специальный переходник.

Вот краткая инструкция о том, что нужно сделать, для того, чтобы подготовиться к подключению вашего оборудования к павербанку.

Проверьте подключение к сети: Убедитесь, что ваши интернет-кабели являются частью бесперебойной сети. Подтвердите это у своего интернет-провайдера при необходимости. Питание волоконно-оптических терминалов: Питание волоконно-оптических терминалов: Если вы подключаетесь через волоконную оптику, вам также нужно будет подать питание на терминал. Это можно сделать аналогично тому, как вы питаете маршрутизатор. Определите требования к напряжению: Определите напряжение, необходимое для работы маршрутизатора, обычно 9 или 12 вольт. Эта информация обычно указана на задней панели устройства.



Кабель переходник DC USB / Скриншот 24 канала

Как подключить маршрутизатор к павербанку

Выберите правильный павербанк: Большинство стандартных павербанков выдают 5 вольт, тогда как маршрутизаторы обычно требуют 9 или 12 вольт. Несоответствие напряжения может привести к тому, что роутер не будет работать. Используйте кабель-переходник: Павербанки не имеют специальных DC входов, которые нужны для питания роутера, поэтому вам придется приобрести специальный кабель-переходник с USB-разъемом на одном конце и штекером питания 5,5/2,5 мм на другом. Кабель должен иметь встроенный модуль повышения напряжения для преобразования 5 вольт в необходимые 9 или 12 вольт для вашего маршрутизатора. Если вы используете оптический интернет, купите два таких кабеля: один для роутера другой для абонентского терминала. Подключите все и протестируйте: Подключите адаптер к павербанку и маршрутизатору. Убедитесь, что маршрутизатор включился и работает должным образом. Лучше сделать это когда есть свет, чтобы убедиться, что все работает.

Какой павербанк выбрать для роутера

Как мы уже отмечали, обычный павербанк, который выдает 5 вольт, вам не подойдет. Лучше найти и купить мощный павербанк с возможностью запитать гаджет с напряжением 5, 9 и 12 вольт. Такие павербанки более универсальны и могут упростить процесс подключения. Да, они дороже, но это именно то, что вам нужно и такая инвестиция гарантированно оправдает себя.

Поэтому перед покупкой павербанка внимательно прочитайте характеристики. Ориентируйтесь на батареи, которые имеют не менее 20000 мАч – это позволит подключить одновременно роутер и терминал, что необходимо для работы оптического интернета.

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Следуя этим шагам и используя соответствующее оборудование, вы можете обеспечить питание своего Wi-Fi маршрутизатора от павербанка во время отключений электроэнергии. Это гарантирует вам связь и доступ к важной информации даже тогда, когда света в доме не будет.