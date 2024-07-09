Если у вас частный дом, вы можете решить вопрос приобретя генератор, который обеспечит необходимую мощность во время отключений электроэнергии. Однако для жителей многоквартирных домов это не выход и здесь именно зарядные станции становятся полезными.

Вам будет интересно Как остаться с интернетом во время отключений: что нужно роутеру, чтобы работать от павербанка

Техно 24 подготовил материал, который поможет вам правильно определить свои потребности и выбрать станцию.

Как подготовиться к отключениям электроэнергии

Частые отключения электроэнергии могут серьезно нарушить повседневную жизнь. Это может влиять, как на работу, так и на привычную рутину: приготовление пищи, домашние дела и другие задачи.

Для украинцев отключения электроэнергии стали ежедневной реальностью и многие уже позаботились о том, чтобы обеспечить свой быт сделав собственный дом несколько более автономной. Мощные зарядные станции – надежное решение для таких случаев.

Эти портативные устройства действуют как большие аккумуляторы, сохраняя и поставляя электроэнергию к устройствам во время отключения электроэнергии. По сути это такие же большие павербанки, которые вы используете, чтобы зарядить смартфон, однако они несколько более технологичны, ведь могут питать свет, холодильники, ноутбуки, планшеты, котлы и другую технику в квартире.

Домашние электростанции имеют несколько преимуществ над традиционными генераторами:

Бесшумная работа : Они работают бесшумно, что делает их идеальными для квартир или ночного использования.

: Они работают бесшумно, что делает их идеальными для квартир или ночного использования. Портативность : Компактные и легкие, их удобно хранить и транспортировать.

: Компактные и легкие, их удобно хранить и транспортировать. Возможность использования экологически чистой энергии: Некоторые модели могут работать в паре с солнечными панелями, что позволяет подзаряжаться возобновляемой энергией в течение дня.

Кроме того, держать в квартире генератор незаконно и опасно для жизни по ряду причин, таких, как выбросы во время работы и шум, который гарантированно будет беспокоить соседей.

С помощью домашней зарядной станции вы сможете обеспечить работу важнейших приборов гарантируя своей семье комфорт и безопасность.

На что обратить внимание при выборе зарядной станции

Выбор правильной домашней электростанции зависит от ваших конкретных потребностей и энергопотребления. Примите во внимание следующие факторы:

Выходная мощность: Измеряется в ваттах и определяет, сколько непрерывной мощности может обеспечить станция. Базовые станции могут питать телефоны или ноутбуки, тогда как высокомощные модели могут работать с холодильниками, осветительными приборами и даже некоторыми электроинструментами.

Измеряется в ваттах и определяет, сколько непрерывной мощности может обеспечить станция. Базовые станции могут питать телефоны или ноутбуки, тогда как высокомощные модели могут работать с холодильниками, осветительными приборами и даже некоторыми электроинструментами. Емкость аккумулятора: Измеряется в ватт-часах (Вт-ч) и показывает, как долго станция может питать ваши устройства от одного заряда. Большая емкость означает более долгое время работы во время перебоев в сети.

Измеряется в ватт-часах (Вт-ч) и показывает, как долго станция может питать ваши устройства от одного заряда. Большая емкость означает более долгое время работы во время перебоев в сети. Количество розеток: Подумайте, сколько устройств вам нужно питать одновременно. Станции обычно предлагают розетки переменного тока для стандартных приборов, USB-порты для меньшей электроники, а иногда и розетки постоянного тока для особых потребностей.

Ознакомьтесь с нашим специальным материалом, в котором мы подробно рассказываем о том, на что стоит обратить внимание при выборе зарядной станции для собственных нужд.

Перед покупкой станции необходимо точно рассчитать свои потребности в электроэнергии.

Как рассчитать потребление электроприборов в квартире

Понимание энергопотребления вашего домохозяйства является ключом к выбору правильной домашней электростанции. Если вы выберете станцию с меньшей емкостью – рискуете оставить без питания вероятно важное устройство и придется выбирать чем жертвовать. С другой стороны слишком мощная станция обойдется вам в копеечку и эти расходы могут быть не целесообразными.

Следующие шаги помогут вам рассчитать необходимую мощность и количество ватт-часов:

Перечислите приборы, которые вы хотите использовать во время отключения электроэнергии, например, освещения, холодильники, ноутбуки, телевизоры и медицинские приборы. Найдите мощность (Вт) на устройстве, в руководстве пользователя или на веб-сайте производителя. Оцените ежедневное время использования каждого прибора во время отключения. Например, холодильник может работать 8 часов в сутки, ноутбук 4 часа, а роутер 6 – все это нужно посчитать. Учтите стартовую мощность электроприборов, обычно она в несколько раз превышает номинальную и если вы не учтете этот момент, некоторые устройства такие, как котел, или холодильник или, например, стиральная машинка, вообще могут не запуститься. Умножьте мощность прибора на предполагаемое время его ежедневного использования, чтобы найти потребление ватт-часов (Вт/ч) в сутки по этой формуле: Суточное потребление Вт/ч = Мощность прибора (Вт) х Время использования (часы). Повторите расчет для всех основных бытовых приборов и добавьте значение Вт-ч, чтобы определить общую суточную потребность в Вт-ч. Добавьте 20-30% буфера к общему суточному потреблению Вт-ч, чтобы учесть неожиданные скачки напряжения или дополнительное использование электроприборов. Это гарантирует, что ваша зарядная станция сможет обеспечить ваши потребности.

Обратите внимание! Все выше указанное можно посчитать с помощью калькулятора rewlogan/power, созданного украинским продуктовым дизайнером. Этот инструмент облегчит процесс выбора зарядной станции. Вам просто нужно указать устройства, которые вы планируете заряжать или питать, отметить их мощность и желаемое время работы – калькулятор сам рассчитает приблизительное потребление и порекомендует конкретные модели станций.

Смотрите также Как выбрать павербанк для роутера: советы и подсказки

Отключение электроэнергии могут нарушить повседневную жизнь, но с домашней зарядной станцией в квартире вы сможете уверенно пережить это время. Достаточно мощная станция обеспечит вам надежное резервное решение, поддерживая работу важнейших приборов и гарантируя комфорт и безопасность.