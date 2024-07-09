Однако, не все павербанки, которыми вы можете зарядить смартфон или другую технику, подходят для роутеров. Для этого нужно устройство с некоторыми специальными характеристиками. Как же выбрать правильный, объясняет 24 Канал.
Вам будет интересно Выбираем павербанк для ноутбука: что стоит знать перед покупкой
Вот на что нужно обратить особое внимание при выборе павербанка, если вы ищете устройство, которое сможет запитать ваш роутер и абонентский терминал GPON сети.
Напряжение
Обратите внимание на то, что обычный павербанк, который выдает 5 вольт, для роутера не подойдет. Вам нужен мощный павербанк, который может поддерживать напряжение 5, 9 или 12 вольт. Такие модели более универсальны и дают возможность подключить другие устройства.
Именно такой павербанк вам нужен, поэтому выбирая в магазине портативное зарядное устройство, обратите внимание на его характеристики, а лучше дополнительно переспросите у продавца, подходит ли именно этот девайс для ваших нужд.
Емкость
Для питания роутера и других устройств, выбирайте павербанк с емкостью не менее 20000 мАч. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить автономную работу в течение нескольких часов и роутера и абонентского терминала.
Если же вы планируете также зарядить свой смартфон, или другую технику, то обратите внимание на павербанк с большей емкостью аккумуляторов. Не лишним также будет рассмотреть возможность покупки портативной зарядной станции.
Выходы
Важно, чтобы павербанк имел несколько USB-портов, чтобы можно было одновременно заряжать роутер и другие гаджеты. Кроме того, вам нужно будет как минимум два порта и переходники DC USB для того, чтобы запитать и роутер и абонентский терминал, если у вас GPON сеть.
Дополнительные функции и советы
- Некоторые павербанки оснащены фонариком, что может пригодиться в экстренной ситуации.
- Также существуют портативные зарядные устройства с беспроводной зарядкой, или солнечными панелями, хотя мы рекомендуем отдавать предпочтение известным и проверенным брендам.
- Перед покупкой павербанка, внимательно прочитайте характеристики и отзывы других пользователей.
- Обратите внимание на вес и габариты павербанка.
- Не забудьте о кабеле, который будет использоваться для подключения роутера к павербанку.
- Храните павербанк в сухом и прохладном месте, избегая прямых солнечных лучей.
Полезные советы Планируете купить портативную зарядную станцию? Вот 6 ключевых факторов, на которые следует обратить внимание
И помните, инвестирование в качественный павербанк, или зарядную станцию – это гарантия вашего спокойствия и возможности оставаться на связи всегда, даже во время длительных отключений электроэнергии.