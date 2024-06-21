Оскільки вибір портативної зарядної станції залишається доволі непростим завданням, Техно 24 підготувало гайд, який складається з шести важливих факторів, на які слід звернути увагу при покупці такої станції.

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Ємність акумулятора

Ємність акумулятора – найважливіший аспект портативної електростанції. Більша ємність дозволяє довше використовувати пристрій на одному заряді.

Різні виробники використовують для вимірювання ємності акумулятора різні показники, такі як мАг (міліампер-години), А-год (ампер-години), Вт-год (ват-години) і кВт-год (кіловат-години). Щоб визначити, як довго електростанція може працювати з вашими пристроями, перевірте її номінальну ємність у ват-годинах.

Наприклад, батарея ємністю 40 000 мАг у 12-вольтній системі дорівнює 480 Вт-год, що забезпечує приблизно 5 годин роботи ноутбука потужністю 90 Вт-год.

Технологія акумулятора

Тип акумулятора суттєво впливає на розмір, вагу, вартість, швидкість заряджання та продуктивність електростанції. Найпоширеніші типи включають:

Свинцево-кислотні : Важкий, з коротким життєвим циклом і високим рівнем саморозряду.

: Важкий, з коротким життєвим циклом і високим рівнем саморозряду. Літій-полімерні (Li-Po) та літій-іонні (Li-Ion): Помірна вага та життєвий цикл, екологічно токсичні.

(Li-Po) та літій-іонні (Li-Ion): Помірна вага та життєвий цикл, екологічно токсичні. Літій-залізо-фосфатні (LiFePO4): Найкращий варіант з високою термічною стабільністю, хорошою щільністю енергії та довгим терміном служби.

Ось таблиця для порівняння кожного типу акумулятора:

Свинцево-кислотні Літій-іонні (Li-ion) Літій-полімерні (Li-Po) Літій-залізо-фосфатні (LiFePO4) Щільність енергії Низький Високий Високий Помірний Життєвий цикл Низький (200-500 циклів) Високий (500-1000 циклів) Помірний (300-600 циклів) Дуже високий (2000-3000 циклів) Вага Важкі Легкі Легкі Легкі Ціна Низька Висока Висока Висока Безпека Високий ризик витоку/розливу Безпечні, але можуть перегріватися/горіти Помірна, чутливі до ударів Дуже безпечний, термостійкі Обслуговування Потребує регулярного обслуговування Невибагливий в обслуговуванні Майже не потребує обслуговування Майже не потребує обслуговування Ефективність Низька (70-80%) Висока (90-95%) Висока (90-95%) Висока (95%) Рівень саморозряду Високий (5-15% на місяць) Дуже низький (1-2% на місяць) Низький (3-5% на місяць) Дуже низький (1-3% на місяць) Вплив на довкілля Високий (токсичні матеріали) Помірний (токсичні матеріали) Помірний (токсичні матеріали) Низький (нетоксичні, придатні для вторинної переробки)

Виходячи з таблиці вище, LiFePO4 є найкращим типом акумуляторів для портативних електростанцій завдяки своїй високій термічній стабільності, хорошій щільності енергії та ефективності, малій вазі та тривалому терміну служби.

Li-Ion та Li-Po акумулятори близькі до них, але є помірно токсичними для довкілля і мають значно менший життєвий цикл порівняно з LiFePO4 акумуляторами.

Технологія інвертора

Інвертори живлення – це електричні компоненти, які перетворюють постійний струм вашого акумулятора на змінний. Постійний струм використовується для заряджання портативних пристроїв, що живляться від акумулятора, таких як телефон, планшет і навушники Bluetooth, тоді як змінний струм використовується для живлення більш енергоємних пристроїв, таких як ноутбук, комп'ютер, телевізор та ігрові приставки.

Загалом, існує два типи інверторів: інвертори з чистою синусоїдою та інвертори з модифікованою синусоїдою.

Інвертори з чистою синусоїдою забезпечують чисті синусоїди, які виробляють змінний струм.

Інвертори з модифікованою синусоїдою використовують широтно-імпульсну модуляцію (ШІМ), яка створює електронний сигнал, що намагається імітувати чистий синусоїдальний сигнал.

Якщо у вас високочутливе обладнання (наприклад котел), єдиним варіантом для вас має бути інвертор з чистою синусоїдою. Але якщо ви збираєтеся використовувати зарядну станцію лише для живлення комп'ютера, моніторів, консолі та телевізора, то електростанція з модифікованим синусоїдальним інвертором буде чудово працювати, заощаджуючи при цьому чималі гроші.

Пікова та безперервна потужність

Розуміння пікової (імпульсної) та безперервної (номінальної) потужності є важливим аспектом, особливо для енергоємних пристроїв, таких як холодильники або електроінструменти.

Більшість енергоємних пристроїв та обладнання потребують певної пікової або імпульсної потужності, щоб просто запустити та увімкнути їх. Після увімкнення вони потребують меншої, але постійної подачі енергії, відомої як постійна потужність або номінальна потужність.

Щоб дізнатися, скільки пікової та безперервної потужності вам потрібно від портативної електростанції, ось список типових приладів та їхні номінальні потужності:

Прилад/обладнання Пікова потужність Номінальна потужність Холодильник 2,200W 700W Повітряний насос 150W 50W Водний насос 2,100W 1000W Дриль-шуруповерт 850W 600W Автоматичні гаражні 400W 400W Кондиціонер 1,500W 500W Блендер 500W 350W Кавоварка/Чайник 1,600W 800W Проєктор 270W 220W Ігровий ПК 600W 400W

Вихідні порти живлення

Ще одним важливим фактором, який слід враховувати при покупці нової портативної зарядної станції, є типи вихідних портів, які вона має. Деякі з найбільш важливих вихідних портів можуть бути наступними:

USB-порти для зарядки: Бажано з подачею живлення (PD) для швидкої зарядки.

Порт автомобільного зарядного пристрою (12 В): Для роботи з пристроями на 12 В.

Розетки живлення (змінного струму): Деякі станції пропонують функцію ДБЖ для плавного перемикання живлення.

Спеціальні роз'єми: Для сильнострумових пристроїв, таких як стартер для запуску автомобілів, або живлення пристроїв типу роутера, на станції може бути передбачено кілька окремих спеціальних роз'ємів.

Хороша зарядна станція повинна мати щонайменше три USB-порти, дві розетки та один полюс живлення Anderson або автомобільний роз'єм.

Вхідні порти живлення

Зверніть увагу на кілька варіантів підзарядки станції, окрім стандартного зарядного пристрою змінного струму, краще, щоб станція мала можливість зарядки від сонячних панелей та автомобільної зарядки.

Вихід для живлення від сонячних панелей особливо корисна для активного відпочинку на природі або в надзвичайних ситуаціях річ.

Можливість швидкого заряджання також є перевагою, адже це зменшує час заряджання простою та забезпечуючи готовність вашої станції до роботи в разі потреби.

Зверніть увагу! Завдяки калькулятору rewlogan/power, створеному українським продакт дизайнером, ви зможете полегшити для себе процес вибору зарядної станції. Вам просто потрібно вказати пристрої, які ви плануєте заряджати чи живити, зазначити їх потужність та бажаний час роботи – калькулятор сам розрахує приблизне споживання та порекомендує конкретні моделі станцій.

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Перед покупкою переконайтеся, що станція відповідає вашим основним потребам. Уникайте непотрібних функцій, таких як NFC і бездротова зарядка, якщо вони не додають реальної цінності вашому використанню.

Зосередившись на цих шести ключових факторах, ви зможете вибрати довговічну та надійну портативну електростанцію, яка забезпечить ваші пристрої енергією в будь-який час і в будь-якому місці.