Роскомнагляд підтвердив, що сервіс відеодзвінків FaceTime більше не працює на території Росії. Регулятор пояснює це тим, що платформа, за його твердженням, використовується для терористичної діяльності, вербування виконавців та шахрайства. Аналогічні мотиви відомство називало й тоді, коли обмежувало відеодзвінки у WhatsApp та Telegram. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на РосЗМІ.

Чому Росія заблокувала FaceTime?

Тиск на WhatsApp триває вже кілька місяців. У Роскомнагляді заявляють, що месенджер порушує російське законодавство, і попередили, що сервіс можуть повністю заблокувати, якщо він не виконає вимоги регулятора.

Проблеми з роботою FaceTime російські користувачі почали помічати ще в жовтні, однак офіційного підтвердження обмежень тоді не було. Лише зараз відомство визнало факт блокування.

Тим часом Радіо Свобода, повідомило, що 4 грудня Роскомнагляд оновив налаштування своїх систем протидії інтернет-загрозам. Це спричинило нові збої у роботі VPN-сервісів по всій країні. Джерела на ринку телекомунікацій та кібербезпеки пояснили, що регулятор намагається ускладнити росіянам доступ до інструментів, які дозволяють обходити цензуру.

Після повномасштабного вторгнення в Україну Роскомнагляд значно розширив перелік заблокованих ресурсів: від іноземних сайтів до російських незалежних медіа та соціальних мереж. Через це користувачі масово переходять на VPN, але влада продовжує системно боротися і з ними.

Чому у Росії не працює Telegram?

Увечері 22 жовтня російські користувачі Telegram зіткнулися з масштабними проблемами в його роботі. Скарги надходять з різних регіонів, а проблеми стосуються як мобільного застосунку, так і вебверсії. Це вже не перший подібний інцидент за останні кілька днів.

Сервіси моніторингу зафіксували різкий сплеск скарг на роботу Telegram. Зокрема це помітно у DownDetector. Користувачі повідомляють про широкий спектр проблем: у багатьох не завантажуються медіафайли, зокрема відео та фото, інші не отримують сповіщення про нові повідомлення, а дехто взагалі не може відправити чи отримати текст. Проблеми торкнулися як мобільного застосунку, так і десктопної версії. За даними сервісів, лише за одну годину надійшло понад 500 скарг.