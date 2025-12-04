Роскомнадзор подтвердил, что сервис видеозвонков FaceTime больше не работает на территории России. Регулятор объясняет это тем, что платформа, по его утверждению, используется для террористической деятельности, вербовки исполнителей и мошенничества. Аналогичные мотивы ведомство называло и тогда, когда ограничивало видеозвонки в WhatsApp и Telegram. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РосСМИ.

Почему Россия заблокировала FaceTime?

Давление на WhatsApp продолжается уже несколько месяцев. В Роскомнадзоре заявляют, что мессенджер нарушает российское законодательство, и предупредили, что сервис могут полностью заблокировать, если он не выполнит требования регулятора.

Проблемы с работой FaceTime российские пользователи начали замечать еще в октябре, однако официального подтверждения ограничений тогда не было. Только сейчас ведомство признало факт блокировки.

Между тем Радио Свобода, сообщило, что 4 декабря Роскомнадзор обновил настройки своих систем противодействия интернет-угрозам. Это повлекло новые сбои в работе VPN-сервисов по всей стране. Источники на рынке телекоммуникаций и кибербезопасности объяснили, что регулятор пытается усложнить россиянам доступ к инструментам, которые позволяют обходить цензуру.

После полномасштабного вторжения в Украину Роскомнадзор значительно расширил перечень заблокированных ресурсовот иностранных сайтов до российских независимых медиа и социальных сетей. Поэтому пользователи массово переходят на VPN, но власть продолжает системно бороться и с ними.

Почему в России не работает Telegram?

Вечером 22 октября российские пользователи Telegram столкнулись с масштабными проблемами в его работе. Жалобы поступают из разных регионов, а проблемы касаются как мобильного приложения, так и веб-версии. Это уже не первый подобный инцидент за последние несколько дней.

Сервисы мониторинга зафиксировали резкий всплеск жалоб на работу Telegram. В частности это заметно в DownDetector. Пользователи сообщают о широком спектре проблем: у многих не загружаются медиафайлы, в частности видео и фото, другие не получают уведомления о новых сообщениях, а некоторые вообще не могут отправить или получить текст. Проблемы коснулись как мобильного приложения, так и десктопной версии. По данным сервисов, только за один час поступило более 500 жалоб.