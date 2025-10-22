Что известно?

Сервисы мониторинга зафиксировали резкий всплеск жалоб на работу Telegram. В частности это заметно в DownDetector. Пользователи сообщают о широком спектре проблем: у многих не загружаются медиафайлы, в частности видео и фото, другие не получают уведомления о новых сообщениях, а некоторые вообще не могут отправить или получить текст. Проблемы коснулись как мобильного приложения, так и десктопной версии. По данным сервисов, только за один час поступило более 500 жалоб, пишет 24 Канал со ссылкой на российский сайт MetaCybersport.

География сбоя оказалась очень широкой. Проблемы фиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии, Рязанской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Впоследствии стало известно о перебоях и в южных и уральских регионах, в частности в Краснодарском и Ставропольском краях, Адыгее, Ростовской, Новосибирской, Томской и Иркутской областях, а также на Дальнем Востоке. В целом нестабильная работа мессенджера наблюдалась в более чем 28 регионах России. Примечательно, что за пределами страны, например в Европе и США, сервис работает стабильно.

Этот инцидент стал продолжением серии сбоев, начавшихся еще 20-21 октября. Тогда пользователи также массово жаловались на аналогичные проблемы. Вместе с Telegram нестабильно работал и WhatsApp.

Причина, кажется, известна

Официальные комментарии о причинах появились не сразу. Представители самого мессенджера традиционно хранили молчание. Однако ситуацию прокомментировал "Роскомнадзор", который признал наличие "частичных ограничений" в работе Telegram и WhatsApp. В ведомстве объяснили, что эти меры принимаются для "противодействия преступникам", которые якобы используют мессенджеры в своих целях, пишет русская редакция немецкого издания Deutsche Welle.

В то же время источники в телекоммуникационной отрасли выдвинули другую версию. Они предположили, что сбои могут быть связаны с плановыми работами и настройкой технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Мобильные операторы, со своей стороны, отрицали свою причастность к проблемам, заявив, что с их стороны никаких ограничений не было, а причина, вероятнее всего, на стороне самих сервисов.

Таким образом, точная причина сбоев остается до конца непонятной, но официальные заявления и технические версии указывают на возможное вмешательство в работу мессенджера именно на территории России.